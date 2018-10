F1 | GP Brasile 2018 | programma | orari e tv Si corre fra due settimane ad Interlagos

LIVE Ginnastica - Mondiali 2018 in DIRETTA. Russia - Gran Bretagna e Brasile in pedana : che show! Mori fuori dalla finale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Ginnastica artistica, oggi è in programma la seconda giornata delle qualificazioni femminili. Domenica 28 agosto decisiva, al termine di questa giornata avremo il quadro completo di chi disputerà le varie finali in programma nei prossimi sei giorni. Si preannuncia Grande spettacolo all’Aspire Dome di Doha (Qatar) dove andranno in scena ben cinque suddivisioni: nella capitale ...

Brasile - Elezioni 2018 : Bolsonaro e Haddad al ballottaggio - Sky TG24 - : Si terrà domani, domenica 28 ottobre, lo scontro finale tra il candidato populista di estrema destra - in testa a tutti i sondaggi - e il suo avversario, ex sindaco di San Paolo, di sinistra e di ...

Calcio a 5 - Olimpiadi Giovanili 2018 : Brasile d’oro e davvero dominante - Russia battuta. Bronzo all’Egitto : Grande spettacolo al Futsal Main Stadium di Buenos Aires: sono andate in scena oggi le finali per quanto riguarda il Calcio a 5 alle Olimpiadi Giovanili 2018. La medaglia d’oro, come da pronostico, se l’è aggiudicata la squadra favoritissima: il Brasile. Un atto conclusivo davvero dominato in lungo e in largo per i verdeoro, nettamente la rosa più forte in competizione. Inizio di gara davvero clamoroso per i verdeoro, contro la ...

Pronostico e analisi Brasile-Argentina - Amichevole internazionale 16-10-2018 : Pronostico e analisi di Brasile-Argentina, Amichevole internazionale, 16 ottobre 2018.Il ‘clasico’ per nazionali! Un appuntamento che per gli amanti del pallone è un must, a prescindere che si tratti di Amichevole o incontro ufficiale. Tra un Brasile che cerca conferme, battuto ai mondiali soltanto dalla tenacia del Belgio, ed un’Argentina che sta provando a ricostruire con Scaloni qualcosa di importante dopo le macerie lasciate da Jorge ...

Triathlon - World Cup Sarasota 2018 : la staffetta mista va agli Stati Uniti - davanti a Canada e Brasile : La due giorni della World Cup di Triathlon 2018 di Sarasota in Florida, si è chiusa con il successo dei padroni di casa degli Stati Uniti nella staffetta mista. Il quartetto americano, composto da Renee Tomlin, Jason West, Taylor Spivey e Morgan Paerson, ha completato la prova in 1:07.40, precedendo di appena 5 secondi il Canada, che vedeva al via Joanna Brown, Tyler Mislawchuk, Desirae Ridenour e Matthew Sharpe. Terza posizione per il Brasile a ...

Tennis - Olimpiadi Giovanili 2018 : assegnate le prime due medaglie di bronzo. Sorridono Brasile e Cina : assegnate le prime medaglie di bronzo del Tennis alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: oggi sono stati decisi i gradini più bassi del podio dei tornei di singolare maschile e doppio femminile. Domani si terranno le finali per l’oro di questi due tabelloni e le finaline per il bronzo di singolare femminile e doppio maschile. Nel singolare maschile il bronzo è andato al brasiliano Gilbert Soares Klier Junior, testa di serie numero 7 del ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Brasile e Russia sono eliminate. L’Olanda demolisce la Serbia e gli USA ringraziano la Cina : Oggi (mercoledì 10 ottobre) si sono svolte otto partite ai Mondiali 2018 di Volley femminile in corso di svolgimento in Giappone. Nel momento chiave della seconda fase diverse nazionali hanno saputo fare la differenza, facendo così un passo fondamentale verso la qualificazione alla Final Six. Solo Italia e Serbia però sono già certe del pass, mentre le altre si giocheranno tutto nell’ultima partita. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati di ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : tutte le squadre qualificate alla Final Six - show Italia. USA e Giappone eliminano Russia e Brasile : Si è definito il quadro delle squadre qualificate alla Final Six dei Mondiali 2018 di Volley femminile che si stanno disputando in Giappone. Le migliori sei Nazionali del Pianeta hanno staccato il pass per la terza fase della rassegna iridata che si giocherà a Nagoya da domenica 14 a martedì 16 ottobre: verranno composti due gironi da tre squadre ciascuno tramite un sorteggio, le prime due classificate di ogni gruppo accederanno alle semiFinali ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : impresa Giappone - battuta la Serbia. Brasile con le spalle al muro - Italia prima : Oggi (mercoledì 10 ottobre) si sono svolte otto partite ai Mondiali 2018 di Volley femminile in corso di svolgimento in Giappone. Nel momento chiave della seconda fase diverse nazionali hanno saputo fare la differenza, facendo così un passo fondamentale verso la qualificazione alla Final Six. Solo Italia e Serbia però sono già certe del pass, mentre le altre si giocheranno tutto nell’ultima partita. Andiamo quindi a scoprire tutti i ...

Brasile : Fmi toglie quattro decimali a crescita dell'economia - stime 2018 a più 1 - 4 per cento : Brasilia, 09 ott 17:28 - , Agenzia Nova, - Il Fondo monetario internazionale , Fmi, ha ridotto le proiezioni di crescita per il Prodotto interno lordo , Pil, del Brasile del 2018, passando... , Brb,

Calcio a 5 - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : vittorie per Brasile ed Iraq tra gli uomini e per Giappone e Bolivia tra le donne : Seconda giornata di gare per il Calcio a 5 nei due tornei che assegnano medaglie alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: si sono disputati quattro incontri, che hanno visto le vittorie di Brasile ed Iraq tra gli uomini e di Giappone e Bolivia tra le donne. Altre quattro gare sono in programma quest’oggi. Nel torneo maschile vittoria del Brasile nel Girone B ai danni della Russia: i verdeoro, all’esordio come i russi, si sono ...

Beach volley - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018. Cade il Brasile al maschile - si ritira l’Olanda tra le donne - in attesa del ritorno in campo delle azzurre : Una giornata convulsa, la seconda, nel torneo di Beach volley delle Olimpiadi Giovanili di Bueons Aires con qualche sorpresa in attesa del ritorno in campo domani alle 20 delle azzurre Scampoli e Bertozzi. In campo femminile spicca il ritiro per infortunio delle olandesi Van Driel/Schoon, una delle coppie che partiva con i favori del pronostico per la conquista di una medaglia ed ora a risalire la china nella classifica del girone, a patto che ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : USA - Russia - Olanda e Cina in scioltezza. Il Brasile lascia un set al Messico - ok Italia e Giappone : Oggi lunedì 8 ottobre si sono disputate 8 partite ai Mondiali 2018 di Volley femminile in corso di svolgimento in Giappone. Simo nel pieno della seconda fase: le 16 Nazionali rimaste in corsa sono state divise in due gironi portandosi dietro tutti i risultati acquisiti fino a questo punto del torneo, ogni squadra affronta le quattro avversarie non incrociate in precedenza e le prime tre classificate accedono alla Final Six. CLICCA QUI PER ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : la Russia vince e perde Goncharova - Serbia a valanga. USA - Cina e Olanda per la vittoria. Brasile spalle al muro : Nella notte italiana si sono disputate due partite ai Mondiali 2018 di Volley femminile. La Russia, priva del fenomeno Nataliya Goncharova che ha già terminato la sua rassegna iridata a causa di un infortunio alla spalla sinistra, ha sconfitto la Bulgaria per 3-1 (25-21; 25-20; 23-25; 25-19) e continua a inseguire la qualificazione alla Final Six ma sarà davvero difficile giocare i big match contro Cina e Italia senza l’opposto. La Serbia, ...