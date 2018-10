F1 Ferrari | Vettel | «Per Hamilton vittoria meritatissima»

F1 - Ecclestone sulla crisi Ferrari : 'Vettel è stato lasciato solo' : La Ferrari avrebbe potuto farlo, ma da loro c'è molta politica e Sebastian è rimasto solo ". Continuando con la propria disamina, Ecclestone è certo che la prematura scomparsa di Sergio Marchionne ...

F1 - Ferrari - Vettel : 'Fatichiamo a trovare il giusto equilibrio sul giro veloce' : Continuando con la propria disamina il quattro volte campione del mondo ha aggiunto: " La difficoltà sta nel fatto che non ci sono aderenza e carico aerodinamico, per cui si scivola parecchio e gli ...

F1 – Giornata faticosa per la Ferrari in Messico - l’analisi di Vettel : “è stato difficile far funzionare la macchina - ma…” : Le parole di Sebastian Vettel al termine della prima Giornata di prove libere del Gp del Messico E’ terminata la prima Giornata di prove libere del Gp del Messico: Giornata faticosa per la Ferrari, con Vettel che ha chiuso le Fp2 solo al settimo posto. Il team di Maranello deve lavorare sodo in vista dell’importante Giornata di qualifiche di domani. Vettel ha analizzato molto nel dettaglio la sua prima Giornata di prove, ...

F1 – Terminate le Fp1 in Messico : le Red Bull fanno il vuoto - molto più dietro le Ferrari di Vettel e Raikkonen [TEMPI] : All’Autodromo Hermanos Rodriguez il primo a brillare è Max Verstappen: il pilota della Red Bull segna il tempo più veloce nelle prime prove libere del Gp del Messico Il weekend del terzultimo appuntamento del campionato mondiale di F1 è appena iniziato grazie alle prime prove libere scese in pista all’Autodromo Hermanos Rodriguez. Con Lewis Hamilton ad un passo dal titolo mondiale, le Fp1 del Gp del Messico hanno dato il loro ...

Ferrari : per Ross Brawn gli errori di Vettel non sono una coincidenza : Brwan ha concluso dicendo: 'In uno sport complicato come la Formula 1, raggiungi i tuoi obiettivi solo se tutti i pezzi del puzzle si incastrano alla perfezione. Se manca solo un pezzo, tutto è ...

F1 - Briatore a gamba tesa sulla Ferrari : parole durissime anche nei confronti di Vettel : L’imprenditore italiano ha parlato del Mondiale di Formula 1, sottolineando come sia stata la Ferrari a perderlo “La gestione del muretto Ferrari e Sebastian Vettel sono riusciti a buttare al vento un mondiale praticamente vinto“. Sono le parole di Flavio Briatore, ex team manager di Benetton e Renault in F1, sulla stagione 2018 che a 3 Gp dalla conclusione vede Lewis Hamilton con 70 punti di vantaggio su ...

F1 - Vettel va controcorrente : “la competitività della Ferrari? Non è una buona notizia…” : Il pilota della Ferrari ha parlato della competitività della Ferrari mostrata ad Austin, andando però un pizzico controcorrente Un quarto posto che lascia l’amaro in bocca, Sebastian Vettel avrebbe potuto certamente lottare per la vittoria ad Austin se non fosse stato per l’incidente con Ricciardo al primo giro. photo4/Lapresse Un contatto che ha mandato in testacoda il tedesco, costretto ad una gara di rimonta come accaduto in ...

F1 - emergenza Sebastian Vettel in Ferrari : il tedesco continua nella sequenza di errori. Il team deve recuperarlo! : “Non è un periodo facile per molti motivi. I risultati e le gare sono una parte del quadro, ma ci sono anche altre cose un po’ diverse rispetto al passato. Però nulla che non si possa superare“. Queste le parole di Sebastian Vettel, reduce da un’altra gara incolore ad Austin (Stati Uniti), sede del quartultimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno. Il tedesco della Ferrari, già penalizzato nel corso delle prove libere ...

F1 - Mondiale 2018 : Kimi Raikkonen vince - Sebastian Vettel sbaglia ancora - cosa succede in casa Ferrari? : Kimi Raikkonen torna alla vittoria in Ferrari e riporta un minimo di sorriso ad una scuderia che sta vivendo un finale di stagione davvero complicato, sotto molti punti di vista. La speranza di tutti era vedere Sebastian Vettel impegnato nella caccia al titolo in queste ultime gare, invece il tedesco continua a commettere errori ed a dilapidare una vettura che, spesso, se la può giocare anche con la Mercedes, come successo al Circuit Of The ...

F1 - Vettel : 'Il mio sogno? Vincere il titolo con la Ferrari' : Sull'andamento dei suoi anni in rosso, il quattro volte campione del mondo ha detto: " Siamo sulla strada giusta e abbiamo sicuramente fatto un grande passo avanti anche in questa stagione, ma gli ...

USA : pole di Hamilton poi le Ferrari. Ma Vettel partirà 5° : Nelle qualifiche del GP degli USA Lewis Hamilton ha conquistato la nona pole della stagione, la quarta negli States e la terza consecutiva al COTA, con il rivale al Titolo Sebastian Vettel secondo a 0.061s che però partirà quinto per via della penalità rimediata nelle prime libere per non aver rallentato a sufficienza con le […] L'articolo USA: pole di Hamilton poi le Ferrari. Ma Vettel partirà 5° sembra essere il primo su MotoriNoLimits ...

F1 GP Stati Uniti - Prove Libere 3 : Ferrari davanti alle Mercedes - Vettel detta il passo : Cronaca Pista asciutta e 20°C la temperatura dell'asfalto, quando parte il cronometro per gli ultimi 60 minuti a disposizione delle Libere 3. Dopo la prima giornata caratterizzata dalla pioggia e ...