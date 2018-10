F1 | campioni anche nella rivalità | l’abbraccio tra Hamilton e Vettel nel post gara è

Shearer contro Pogba : 'Al Manchester United non avrebbe pulito gli scarpini dei campioni dell'Old Trafford' : Pogba -Mourinho : in Inghilterra non si parla d'altro. Le voci di un rapporto irrimediabilmente incrinato tra il portoghese e il francese campione del mondo si susseguono da giorni e non intendono ...

Manchester United - Shearer contro Pogba : “I campioni che hanno fatto la storia dell’Old Trafford sono di un altro livello” : In casa Manchester United continua a tenere banco il rapporto tra Josè Mourinho e Paul Pogba. A tal proposito, tra i tanti personaggi sportivi che si sono pronunciati sulla vicenda, Alan Shearer si è schierato dalla parte del tecnico ex Inter. Il miglior marcatore nella storia della Premier League con 260 gol ha detto: “In questo Manchester United i giocatori sono imbarazzati nei loro atteggiamenti, come possono non giocare per ...