F1 | Bottas ringrazia i suoi meccanici | “mi hanno smontato e rimesso a nuovo la macchina

sportfair

: #F1: in #Mercedes non è stato facile sistemare la W09 #77, #Bottas ringrazia - FormulaPassion : #F1: in #Mercedes non è stato facile sistemare la W09 #77, #Bottas ringrazia -

(Di domenica 28 ottobre 2018) Il pilota finlandese hato la squadra per averglie rimontato lain un’ora e mezza, permettendogli di prender parte alle qualifiche E’ merito deise Valtteriè quinto sulla griglia di partenza del Gp del Messico, gli uomini della Mercedes infatti sono riusciti a sostituire il motore sulladel finlandese in un’ora e mezza, evitandogli di partire dal fondo della classifica. photo4/Lapresse Una vera corsa contro il tempo, di cuiha parlato nel post qualifiche: “tutta la squadra ha fatto un ottimo lavoro in questo weekend. Venerdì non è una giornata super per noi, ma sabato laè migliorata molto e siamo stati in grado di recuperare la nostra performance. In meno di un’ora e mezza sono riusciti a smontare l’auto e a cambiare il motore, consentendomi di prendere parte alle qualifiche. Nel ...