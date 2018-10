F1 | Arrivabene promette battaglia | “vogliamo il titolo Costruttori I fori Mercedes? Ecco

sportfair

(Di domenica 28 ottobre 2018) Il team principal della Ferrari non vuole arrendersi per il, l’obiettivo è quello di sfilarlo allaLa Ferrari c’è, il doppio podio in Messico lo conferma e rilancia le ambizioni del Cavallino per la classifica, dove il Mondiale è ancora in gioco. photo4/Lapresse Maurizionon ha nessuna intenzione di arrendersi, lo sottolinea ai microfoni di Sky Sport F1 nell’immediato post gara: “complimenti ad Hamilton innanzitutto, ha vinto il mondiale piloti e gli facciamo un grande applauso. La nostra squadra non si arrende però, ilè aperto e non si molla fino alla fine. Bisogna stare vicini a Vettel, bisogna buttare tutto e alle spalle pensando alle prossime due gare. Il Mondialeè aperto e non bisogna arrendersi mai e poi mai. Noi siamo compatti, siamo tutti concentrati e si va in Brasile e ...