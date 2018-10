F 1 | GP del Messico - Vince Verstappen Hamilton campione del mondo

F1 – Verstappen - Vettel e Raikkonen sul podio : le impressioni dei tre piloti dopo il Gp del Messico : Max Verstappen, Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen commentano dopo la gara in Messico le rispettive prestazioni all’Autodromo Hermanos Rodriguez Lewis Hamilton vince il suo quinto titolo mondiale, senza trionfare in Messico. Il britannico della Mercedes giunge solo quarto sul traguardo dell’Autodromo Hermanos Rodriguez a grande distanza dal vincitore della gara Max Verstappen. Una grande prestazione dell’olandese è ...

Formula 1 - Hamilton in Messico diventa campione del mondo 2018 : Al britannico della Mercedes basta il quarto posto per conquistare il quinto titolo della sua carriera

F1 - GP Messico 2018 : Verstappen domina - Hamilton campione del mondo. 2° Vettel dopo una grande rimonta : Max Verstappen (Red Bull) vince dominando il Gran Premio del Messico 2018 di Formula Uno e concede il bis della scorsa stagione. L’olandese prende la vetta della gara sin dalla prima curva e non la cede più, gestendo un ampio margine sugli inseguitori e, soprattutto, le gomme, vero ago della bilancia sul circuito di Città del Messico. dopo una gara che ha regalato spettacolo e colpi di scena, le due Ferrari salgono sul podio. Ottima prova ...

Gp Messico - Verstappen vince ed Hamilton è campione del mondo Icona dei nostri tempi : Quinto successo in carriera per l’olandese, quinto titolo iridato per il britannico della Mercedes che arriva quarto al traguardo. Secondo Vettel che si arrende

F1 – Hamilton vince il 5° titolo in carriera - niente da fare per Vettel : ecco la classifica piloti dopo il Gp del Messico : Il pilota della Mercedes vince il suo quinto titolo iridato, non potendo essere più raggiunto da Vettel a due gare dalla fine del Mondiale di Formula 1 Lewis Hamilton è campione del mondo per la quinta volta in carriera, al britannico basta il quinto posto nel Gp del Messico per alzare le braccia al cielo e appaiare Juan Manuel Fangio nella classifica all-time. niente da fare per Vettel, costretto ad accontentarsi ancora una volta della ...

Formula 1 Messico - la classifica : Hamilton campione del mondo ma prestazione anonima della Mercedes [FOTO] : 1/16 LaPresse ...

Ordine d’arrivo F1 - GP Messico 2018 : risultato e classifica della gara. Verstappen domina in lungo e in largo - doppio podio Ferrari. Hamilton Campione del Mondo con un 4° posto : Max Verstappen ha vinto nettamente il Gran Premio del Messico, diciannovesimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno. L’olandese della Red Bull ha costruito le basi del suo successo con una partenza in cui ha bruciato il compagno di squadra Ricciardo ed ha difeso la posizione alla prima curva dall’attacco di Hamilton. L’inglese della Mercedes si è laureato Campione del Mondo per la quinta volta in carriera dopo una gara ...

La Red Bull mette le ali in Messico - Verstappen vince sul velluto davanti a Vettel : Hamilton è campione del mondo! : Max Verstappen vince il Gp del Messico davanti alle due Ferrari di Vettel e Raikkonen, Hamilton è campione del mondo grazie al quarto posto di oggi Max Verstappen mette le ali, il pilota olandese vince senza soffrire il Gp del Messico rimanendo in testa dall’inizio alla fine grazie ad uno scatto bruciante alla partenza. photo4/Lapresse Mad Max si prende il comando già allo spegnimento dei semafori, superando il compagno di squadra ...

F1 – Si spengono i semafori - super avvio di Hamilton : ecco la partenza del Gp del Messico [VIDEO] : Comincia il terzultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1, la Red Bull scatta dalla prima fila con entrambe le proprio monoposto. Hamilton e Vettel subito dietro Adrenalina che sale, emozioni che si susseguono per un Gran Premio che potrebbe regalare il quinto titolo mondiale a Lewis Hamilton. Si gira in Messico, circuito particolare che potrebbe regalare una sorpresa al traguardo, con la possibile vittoria della Red Bull che qui ha ...

Messico : pole su hypersoft - più veloce di 1 - 5s del 2017 : Red Bull Racing continued its clean sweep of the free practice sessions in Mexico by claiming pole in cool conditions on the hypersoft with Daniel Ricciardo. The top six on the grid set their fastest times in Q2 on ultrasoft, which will be their start tyres for tomorrow’s race. The ultrasoft benefits from greater durability […] L'articolo Messico: pole su hypersoft, più veloce di 1,5s del 2017 sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...