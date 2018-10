Ex-Otago - Questa notte | Testo - Audio - MP3 : Canzone Ex-Otago, Questa notte: Audio + Testo, video, MP3 Ex-Otago, Questa notte Audio e Testo in questo articolo! Il nuovo singolo di Ex-Otago è Questa notte: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Da venerdì 26 ottobre 2018 è disponibile in rotazione radiofonica e sulle piattaforme streaming, il nuovo singolo […]

Quelli che il Calcio – Le Vibrazioni e gli Ex-Otagoospiti in puntata con i loro brani “Pensami Così” e “Questa notte” : RAI2 E RADIO2: Le Vibrazioni e gli Ex-Otago live a Quelli che il Calcio con i loro ultimi brani “Pensami Così” e “Questa notte”. Ospiti della puntata: Jessica Tozzi, Fabrizio Biasin, Pietro Sermonti e Giulia Coppini Torna domenica 28 ottobre 2018 alle ore 13:45 su Rai2 e in simulcast su Radio2 l’appuntamento settimanale con “Quelli che il Calcio”, condotto da Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran. Tanta musica in questa puntata ...

Questa è l’Italia del futuro - il ricambio generazionale porta i frutti : Barella - Bernardeschi - Chiesa e Donnarumma già grandi prOtagonisti : Nella serata di ieri è andata in scena la gara valida per la Nations League, ottima prestazione da parte dell’Italia che ha avuto la meglio della Polonia, decisiva la rete a pochi minuti dal termine di Biraghi. Si tratta di un successo fondamentale prima di tutto per la classifica, gli azzurri si troveranno così in prima fascia ad Euro 2020 e quindi con un girone abbordabile. Ma a sorprendere è stata la prestazione dell’Italia ...

Deejay Ten - Milano 2018/ Video - Linus ed i prOtagonisti della Radio : il via da Piazza Duomo questa mattina : Oggi, domenica 14 ottobre 2018, in quel di Milano è tempo per “Deejay Ten”. Erano attesi nella capitale lombarda oltre 40mila runner pronti per correre.(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 12:47:00 GMT)