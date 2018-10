Euforia | Scamarcio e Mastandrea | così lontani | così vicini

Valeria Golino/ " Euforia " con Riccardo Scamarcio : "ho detto che non siamo più amici - ma..." (Che tempo che fa) : Valeria Golino sta ancora elaborando la rottura con Riccardo Scamarcio . Oggi sarà ospite della puntata di Che tempo che fa dove parlerà del suo nuovo film Euforia(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 22:24:00 GMT)

RICCARDO SCAMARCIO/ Al cinema con il film Euforia diretto dalla ex Valeria Golino (Che tempo che fa) : RICCARDO SCAMARCIO ritorna al cinema con Euforia , nelle sale il prossimo 25 ottobre grazie alla regia di Valeria Golino . Oggi sarà ospite della puntata di Che tempo che fa(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 09:07:00 GMT)

Scamarcio e Mastandrea in ' Euforia ' : 'C'è la passione della regista Golino' : Riccardo Scamarcio e Valerio Mastandrea si raccontano nei panni dei fratelli protagonisti di Euforia, il secondo film da regista di Valeria Golino. Intervista di Fulvia Caprara Riprese e montaggio a ...

Euforia - il nuovo film della Golino con Scamarcio e Mastandrea fratelli diversi. E riuniti dalla malattia : Due fratelli distanti. Per modo di vivere, per concezione del mondo, per possibilità economiche. Entrambi guardano la vita da una certa distanza perché si sono persi. Valerio Mastandrea e Riccardo Scamarcio sono i protagonisti di Euforia, secondo film da regista ...