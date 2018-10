Estrema destra al potere in Brasile

Elezioni in Assia : crolla la Cdu di Angela Merkel - volano i verdi e l’Estrema destra : Il risultato del voto nel Land della Germania centrale considerato un test importante per la coalizione di governo. crolla sia il partito della Cancelliera che i socialdemocratici, verdi al 20%, cresce anche l’estrema destra

In Assia volano i Verdi e l'Estrema destra : Batosta per la Cdu, nell'Assia tedesca, dove stando ai primi exit poll divulgati dalla ZDF i cristiano-democratici hanno preso il 27% dei consensi (nel 2013 presero il 38,3%), i socialdemocratici hanno preso il 20 (dal 30,7 di cinque anni fa). volano i Verdi con il 20 (ben più dell'11,1% di allora). Vince anche l'ultradestra di Afd con il 13 (4,1%) I liberali sono dati al 7% (dal 5%) mentre la Linke al 6,5 (5,2).

Julia - che si è infiltrata tra i fondamentalisti islamici e l’Estrema destra : Julia EbnerJulia EbnerJulia EbnerJulia EbnerJulia EbnerJulia EbnerPer tre anni Julia Ebner, 26 anni, ricercatrice austriaca all’Institute for Strategic Dialogue ha vissuta una tripla personalità. La sua, quella di una donna attiva all’interno dei gruppi di estrema destra e quella di una fondamentalista islamica. Per riuscirci si è creata un nuovo passato e un nuovo presente, a partire dai suoi profili sui social network, creati ad hoc per ...

ELEZIONI BRASILE - BALLOTTAGGIO BOLSONARO-HADDAD/ Diretta risultati live : candidato Estrema destra favorito : ELEZIONI BRASILE, BALLOTTAGGIO BOLSONARO-HADDAD: Diretta risultati live, il candidato dell'estrema destra favorito dopo il 46% del primo turno ma la sinistra tenta la rimonta.(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 05:45:00 GMT)

Anpi e Forza Nuova in piazza per Desirée L'Estrema destra in marcia tra saluti romani e minacce : Da una parte i saluti romani e gli ululati razzisti verso i migranti, dall'altra i pugni chiusi e Bella Ciao del presidio antifascista. Di qua l'ostilità verso «gli immigrati che...

Desirée - in piazza Anpi e Forza Nuova : l'Estrema destra in marcia tra saluti romani e caschi : È allerta massima nel quartiere romano di San Lorenzo, dove Anpi e Forza Nuova scendono entrambe in piazza dopo l'omicidio di Desirée Mariottini, la 16enne di Cisterna di Latina...

Il Brasile potrebbe avere il suo primo presidente di Estrema destra eletto dal popolo : Il 'Trump tropicale' ha, però, fatto marcia indietro sull'uscita dall'accordo sul clima di Parigi, orientamento che preoccupava ambientalisti di tutto il mondo. Ieri, a sorpresa, si è impegnato a ...

L'Estrema destra tedesca molla Salvini : "La Germania non pagherà i debiti di Roma" : Dopo il cancelliere austriaco Kurz anche la leader di Afd Alice Weidel gela il governo legastellato: "Reddito di...

Estrema destra belga in campo : "L'euro non è un must - dopo il voto ridisegneremo l'Ue" : 'Prevedere una sola politica economica e sociale per tutti è una follia', dice senza mezzi termini l'eurodeputato belga. L'alternativa proposta dal politico fiammingo è quella di un sistema basato ...

Afd “Vogliamo Salvini presidente della Commissione Ue”/ La richiesta dell’Estrema destra tedesca : Afd “Vogliamo Salvini presidente della Commissione Ue”. La richiesta dell’estrema destra tedesca, che punta sul leader leghista per le elezioni del prossimo maggio 2019(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 13:04:00 GMT)

Germania - Estrema destra Afd : ‘Vogliamo Salvini presidente della Commissione Ue’ : Nei giorni scorsi lo stesso Matteo Salvini aveva avanzato la sua candidatura per rappresentare i sovranisti alla guida della Commissione europea. E oggi il numero tre di Alternative fuer Deutschland, l’europarlamentare Afd, Jörg Meuthen, accoglie con favore l’ipotesi. “Una candidatura di Matteo Salvini per la prossima presidenza della Commissione la considero auspicabile” ha detto, aggiungendo quanto sia necessaria ...