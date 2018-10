eSports | Mondiali LoL 2018 | definite le finaliste La data e il programma dell’atto

oasport

(Di domenica 28 ottobre 2018) Pochi minuti fa abbiamo scoperto, ufficialmente, quali saranno i due team finalisti deidi LoL. Ma non ve li diremo subito, per evitare spoiler indigesti a chi preferisce scoprirlo leggendo il pezzo, oppure vedendo i replay dei sei game giocati tra ieri e oggi. Sì, perché ieri è anin onda la sfida tra G2 e Invictus, mentre oggi hanno giocato Fnatic e Cloud9. America, Asia ed Europa in ballo per due soli posti. Andiamo a vedere insieme com’è an. G2contro Invictus Gaming: una gara a senso unico Ieri mattina alle 10 in punto è iniziata la prima semifinale deidi LoL tra quelle che, per tutti, sono state le due rivelazioni assolute della kermesse. Gli europei di G2si sono qualificati a questa fase partendo addirittura dai Play In, e cioè il preliminare del mondiale. Invictus Gaming, invece, è partito dal Group Stage, ma è l’unico team orientale ...