Eros Ramazzotti compie 55 anni Aurora Ramazzotti dedica dolcissimi auguri per papà

Eros Ramazzotti compie 55 anni : le parole di Marica e Aurora : Eros Ramazzotti compie 55 anni, i messaggi di Aurora e Marica Eros Ramazzotti compie 55 anni, in questa giornata di festa al suo fianco ci sono la figlia Aurora Ramazzotti e la moglie Marica Pellegrinelli. Le due donne hanno postato immagini e parole d’amore per il cantante romano. A Mezzanotte Marica ha postato una Instagram […] L'articolo Eros Ramazzotti compie 55 anni: le parole di Marica e Aurora proviene da Gossip e Tv.

Aurora Ramazzotti - teneri auguri per papà Eros : "Il mio amore per te va oltre ogni cosa" : Oggi Eros Ramazzotti compie 55 anni e la sua primogenita Aurora gli ha dedicato un dolce messaggio sui social

Buon compleanno Bill Gates - Eros Ramazzotti - Julia Roberts… : Buon compleanno Bill Gates, Eros Ramazzotti, Julia Roberts… …Bernie Ecclestone, Franco Migliacci, Nino Castelnuovo, Fulvio Conti, Guido dell’Aquila, Roberto Natale, Roberta Nanni, Alice Cama, Siegmar Klotz, Enrica Cipriani, Caterina Giacchetti, Federico Moretti, Davide Giugliano, Eleonora Timpani, Filippo de Col, Chiara Gandolfi, Vincenzo Arecchia… Oggi 28 ottobre compiono gli anni: Giorgio Pellegrini, ex calciatore; Bernie Ecclestone, ...

Sanremo 2019 : Marco Mengoni e Ramazzotti supErospiti al Festival? : Marco Mengoni ed Eros Ramazzotti insieme al Festival di Sanremo? Continuano a trapelare indiscrezioni sui volti che prenderanno parte al Festival di Sanremo 2019. Il direttore artistico e conduttore, per il secondo anno consecutivo, Claudio Baglioni ha intenzione di calare un poker d’assi di tutto rispetto. Come ha rivelato il settimanale Chi, in edicola mercoledì 24 ottobre, saranno Eros Ramazzotti e Marco Mengoni superospiti di Sanremo. ...

Aurora Ramazzotti : "Io - la corsa - la Juve ed Eros BombEros" : Non ha mai sognato di eccellere in qualche sport? "Ma de che! Sognavo di diventare una veterinaria, poi un'astronauta. E una cantante. Però mi ricordo che per un anno ho fatto atletica, velocità. E ...

Vita ce n’è di Eros Ramazzotti - testo e significato : un brano potente carico di positività e speranza : testo e significato di Vita ce n’è, il nuovissimo singolo che segna il ritorno sulle scene musicali di Eros Ramazzotti a distanza di 3 anni. Il brano anticipa l’uscita dell’album omonimo che sarà disponibile in tutto il mondo dal prossimo 23 novembre. Eros Ramazzotti torna in grande stile con un brano che anticipa il nuovo album in uscita A tre anni di distanza dal suo ultimo lavoro discografico, Eros Ramazzotti torna ...

MICHELLE HUNZIKER DOPO LA SETTA/ “Eros Ramazzotti? Storia da favola. Mia figlia Aurora mi ha salvata...” : MICHELLE HUNZIKER ha parlato ancora una volta della SETTA, intervistata per Tv 2000 durante "Ave Maria". La conduttrice di Striscia la Notizia ha svelato che Aurora è stata la sua salvezza.(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 16:41:00 GMT)

Eros Ramazzotti torna con il singolo “Vita ce n’è” per dare un messaggio di positività e speranza : L’attesa è finita e a tre anni dall’ultimo progetto discografico, il 19 ottobre Eros Ramazzotti torna con il singolo Vita ce n’è, la title track che anticipa il nuovo disco in uscita in tutto il mondo per Polydor Records il 23 novembre prossimo. Vita ce n’è è un brano forte, potente, scritto da Ramazzotti con Matteo Buzzanca e Domenico Calabró per dare un messaggio di positività e speranza. Il brano apre le sonorità del nuovo disco: 14 canzoni ...

Eros Ramazzotti - in uscita nuovo singolo e video girato a Miami : In rotazione in tutto il mondo da venerdì 19 anche il videoclip del singolo, girato tra le strade di Miami con una produzione internazionale e con una vera star alla regia, Marc Klasfeld, , già ...

Eros Ramazzotti - NUOVO SINGOLO E VIDEOCLIP “VITA CE N'È"/ Video - title-track anticipa disco : esce 23 novembre : EROS RAMAZZOTTI, Video anteprima “VITA ce n’è”: il 17 ottobre la versione integrale della clip del NUOVO brano. Le ultime notizie sull'album del cantante, in uscita a fine novembre(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 16:50:00 GMT)

Eros Ramazzotti : nel nuovo album ci sarà anche una canzone con Alessia Cara : Sììììììì! The post Eros Ramazzotti: nel nuovo album ci sarà anche una canzone con Alessia Cara appeared first on News Mtv Italia.

Eros Ramazzotti - video anteprima “Vita ce n’è”/ Il 17 ottobre la versione integrale della clip del nuovo brano : Eros Ramazzotti, video anteprima “Vita ce n’è”: il 17 ottobre la versione integrale della clip del nuovo brano. Le ultime notizie sull'album del cantante, in uscita a fine novembre(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 20:59:00 GMT)

Tale e Quale Show - Mezzancella canta Eros Ramazzotti e vince di nuovo : Vittoria bis per Mezzancella, dopo il recente trionfo nei panni di Claudio Baglioni. Secondo classificato Massimo Di Cataldo...