Elia e Jane fuori controllo e Monte finisce a letto con la Salemi

Elia e Jane fuori controllo - Monte finisce a letto con la Salemi : Piovono baci al Grande Fratello Vip 3: Jane Alexander ed Elia Fongaro, Francesco Monte e Giulia Salemi, Benedetta Mazza e Stefano Sala. Corna alert! Elia e Jane Il GF per smuovere le acque, già ...

Elia e Jane Gf Vip - la scelta : “C’è stata ma ho fatto cose di cattivo gusto” : Gf Vip, Jane ed Elia hanno fatto la loro scelta Elia e Jane del Gf Vip 2018 hanno fatto un passo avanti importante. L’attrice ha lasciato il suo fidanzato Gianmarco e questo – come sa bene anche lei – porterà a delle conseguenze. Jane Alexander ha fatto la sua scelta e non sembra intenzionata a […] L'articolo Elia e Jane Gf Vip, la scelta: “C’è stata ma ho fatto cose di cattivo gusto” proviene da Gossip ...

Grande Fratello Vip 2018 - Jane Alexander ed Elia Fongaro si baciano nella notte : «Mi sto innamorando» : Se le coppie sono indecise e timide arriva il Grande Fratello Vip a sbloccare la situazione e il clima diventa subito bollente. Tra Jane Alexander ed Elia Fongaro è scattato il primo bacio. Tutto a ...

Gianmarco Amicarelli lascia Jane Alexander dopo il bacio con la lingua con Elia ? : Gianmarco Amicarelli fidanzato di Jane Alexander sembra aver lasciato la sua fidanzata con un messaggio sui social Il fidanzato di Jane Alexander ha caricato pochi minuti fa una sua foto sul suo profilo social, in cui è apparso con la camicia e gli occhiali da sole mentre con il cellulare si scattava una foto attraverso uno specchio. Gianmarco Amicarelliha poi scritto nella didascalia dell’immagine quella che molti sui fan hanno interpretato ...

Jane Alexander - Gianmarco la lascia dopo il bacio con Elia? Ora parla il fidanzato : Gianmarco, il fidanzato di Jane Alexander, scrive su Instagram e lascia intendere che è finita Poco fa il fidanzato di Jane Alexander, Gianmarco, ha pubblicato un post su Instagram molto chiaro. Che si potessero lasciare era nell’aria, ma è sempre più vicina la fine della loro storia. O forse Gianmarco ci ha messo la parola […] L'articolo Jane Alexander, Gianmarco la lascia dopo il bacio con Elia? Ora parla il fidanzato proviene da ...

Grande Fratello Vip 2018 - Francesco Monte vs Elia Fongaro : «Subdolo. Sta prendendo per il culo tutti - anche Jane» : Francesco Monte Francesco Monte ed Elia Fongaro se le danno di santa ragione (a parole). I due “rubacuori” di Grande Fratello Vip 2018, forse in questi giorni le vere primedonne della casa, ieri hanno avuto un diverbio piuttosto acceso. Oggetto della discussione l’atteggiamento dell’ex velino. La lite nasce quando Elia si lamenta con i suoi compagni, intenti a sparecchiare mentre lui stava ancora mangiando. Monte, a quel ...

Pioggia di baci al GF Vip 3 : Elia e Jane - Salemi e Monte : I baci non mancano al GF Vip 3, forse fin troppo attesi dai concorrenti e dai telespettatori. Due le coppie in ballo che sono state fin troppo vicine allo sfioramento di labbra. Ci pensa il gioco Obbligo o Verità del GF Vip 3 a rimescolare le emozioni, regalando finalmente al pubblico un colpo di scena. Elia e Jane: un bacio elevato alla seconda Anche se i baci del GF Vip 3 sono collegati ad un gioco, è interessante osservare le dinamiche ...

FRANCESCO MONTE VS Elia FONGARO/ Lo scontro in diretta : "Usi Jane - sei un manipolatore" (Grande Fratello Vip) : FRANCESCO MONTE si scaglia contro ELIA FONGARO. L'ex dell'Isola dei Famosi non accetta il suo modo di comportarsi, fin troppo ineducato per la vita di comunità (Grande Fratello Vip).(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 11:45:00 GMT)

Grande Fratello ViP. Francesco Monte ad Elia Fongaro : ”Usi Jane solo per una questione di strategia” : Francesco Monte ed Elia Fongaro ieri hanno discusso al Grande Fratello Vip e secondo l’ex tronista il velino userebbe Jane solo per una questione di strategia. “Fai meno di tutti i quanti, ti alzi... L'articolo Grande Fratello ViP. Francesco Monte ad Elia Fongaro: ”Usi Jane solo per una questione di strategia” proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Grande Fratello Vip 2018/ Video - Elia Fongaro e Jane Alexander sempre più uniti : "Sei una donna straordinaria" : Grande Fratello Vip 2018: da cosa è causato il crollo di ascolti? Maurizio Costanzo dice la sua, intanto si vocifera sull'arrivo di Maria De Filippi(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 11:00:00 GMT)

Elia Fongaro finge con Jane Alexander? Parla Francesco Monte : Francesco Monte attacca Elia Fongaro al Grande Fratello Vip 3: è finto? Lite furibonda tra Francesco Monte e Elia Fongaro al Grande Fratello Vip 3. Le prime ore della mattina hanno visto l’ex tronista prendere di petto il velino di Striscia la notizia dopo l’ennesima lamentela. Il modo di fare del modello è stato più volte contestato in casa, Elia infatti è costantemente nominato dal gruppo. In queste ore Francesco Monte ha ...