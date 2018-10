Elezioni Usa | il destino dei democratici in mano alle donne

Carovana di migranti bussa alle porte delle Elezioni Usa : Specie della frontiera americana vista come confine fra mondo ricco e mondo povero. La domanda è, cosa accadrà quando la Carovana arriverà sotto il naso dei nordamericani, a ridosso delle elezioni . ...

Usa : Elezioni midterm - ebook per capire 'Come si vota' : Roma, 25 ott. (Labitalia) - Mancano pochi giorni alle elezioni midterm negli Stati Uniti: gli ameri[...]

Elezioni Usa - Melania non farà campagna : 3.50 La first lady Melania Trump non intende fare campagna elettorale in vista delle Elezioni Usa di metà mandato in calendario il prossimo 6 novembre. "Per gli impegni come madre e first lady, soprattutto con l'arrivo delle vacanze, non sono in programma per lei eventi elettorali", ha sottolineato la portavoce Stephanie Grisham in una nota al Daily Mail. Per contro, il presidente Donald Trump è impegnato in un serrato tour elettorale. Oggi ...

Elezioni Midterm : cosa sono le Elezioni di metá mandato in USA - : I cittadini americani sono chiamati alle urne per scegliere tutti i 435 membri della Camera e un terzo dei membri del Senato, oltre a 36 governatori e molti sindaci delle città. Il sistema prevede l'...

Usa - incombono le Elezioni di midterm e Trump teme lo sgambetto dem : Sul fronte dei repubblicani invece si punta soprattutto sull'effetto Trump, la cui popolarit continua a volare, forte soprattutto di un'economia americana che continua a correre come non mai. Senza ...

Midterm - democratici avanti alla Camera/ Elezioni Usa - ultime notizie : sondaggi - Donald Trump al 47% : Usa, Elezioni di Midterm: meno due settimane. ultime notizie, prova cruciale per Trump: ecco cosa può accadere dopo il voto in programma il prossimo 6 novembre(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 19:19:00 GMT)

MIDTERM - DEMOCRATICI AVANTI ALLA CAMERA/ Elezioni Usa - ultime notizie : Trump resiste - Obama ‘suona’ la carica : Usa, Elezioni di MIDTERM: meno due settimane. ultime notizie, prova cruciale per Trump: ecco cosa può accadere dopo il voto in programma il prossimo 6 novembre(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 17:10:00 GMT)

Gli Stati Uniti accusano una donna russa di interferenze nelle Elezioni di Midterm : L'intelligence americana si dice preoccupata delle 'campagne in corso' da parte di Russia, Cina e Iran per influenzare la politica americana e mettere a rischio la fiducia nella democrazia. Non ci ...

Elezioni provinciali a Trento e Bolzano : chiusa campagna - domenica il voto : Urne aperte per 850mila cittadini nella Regione più a nord dell'Italia, e dove potrebbe avvenire uno storico ribaltone dopo la rottura dell'alleanza fra Pd e Svp. In crescita il Centrodestra unito -

BAVIERA AL VOTO/ Risultati Elezioni in diretta : Csu ‘accusa’ Merkel “scoperto il lato destro” (ultime notizie) : elezioni BAVIERA, Risultati in diretta, i voti: debacle Merkel, in ascesa Ultradestra e Verdi (ultime notizie). Grande attesa per la tornata elettorale che si terrà oggi nel Land tedesco(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 16:30:00 GMT)

Congresso Usa - Trump in testa alle Elezioni di metà mandato : ... grazie anche gli ultimi risultati ottenuti sul fronte dell'immigrazione, con una forte riduzione dei clandestini dalla data del suo insediamento,, dell'economia nazionale, +4.2% del Pil nel secondo ...

NYT - TRUMP EREDITÒ 413 MILIONI ELUDENDO IL FISCO/ Accusato di frode - replica "Non si sono ripresi da Elezioni" : Donald TRUMP ha ereditato 413 MILIONI di dollari ELUDENDO il FISCO: accusa del NYT. Il quotidiano della Grande Mela getta nuove ombre sul Presidente degli Stati Uniti.(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 18:58:00 GMT)

Poroshenko accusa la Russia di interferire quotidianamente nelle Elezioni ucraine - : Il presidente dell'Ucraina Petro Poroshenko ritiene che la Russia interferisce nelle elezioni ucraine su base quotidiana. Lo riferisce l'ufficio stampa della presidenza ucraina. "La Russia non ...

Magenta - i musulmani accusano la Lega per aver Chiesto voti alle Elezioni in cambio di una moschea : Magenta, i musulmani accusano la Lega per aver Chiesto voti alle elezioni in cambio di una moschea Muhammad e Shehroz, due giovani fedeli musulmani, hanno convocato una conferenza stampa per raccontare dello strano accordo proposto dagli esponenti del Carroccio alle ultime amministrative. Quando il partito di Salvini è stato il primo votato del centrodestra piazzando come vicesindaco Simone Gelli: Che ora è costretto a confermare ...