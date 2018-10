Elezioni in Assia - Exit poll | forte calo per Cdu e Spd | bene Verdi e Afd

Germania - Elezioni Assia : exit poll - crollo Cdu-Spd/ Ultime notizie risultati - volano Verdi-Afd : crisi Merkel : Germania , elezioni Regionali in Assia : risultati ed exit poll , crollo Cdu e Spd 5 anni dopo. volano Verdi e Adf: Ultime notizie , Merkel in crisi ma "tiene" il Governo(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 20:13:00 GMT)

Elezioni in Assia - exit poll : la Cdu crolla di 11 punti rispetto al 2013 - al 27%. Volano al 20% i Verdi - sale l’ultradestra di Afd : Batosta per la Cdu nell’ Assia tedesca, il secondo Land chiamato alle urne quest’anno dopo la Baviera. Stando ai primi exit poll divulgati dalla Zdf i cristiano-democratici hanno preso il 27% dei consensi contro il 38,3% del 2013 . Male anche i socialdemocratici, dati al 20% dal 30,7 di cinque anni fa. Volano i Verdi con il 20%, quasi il doppio rispetto ai consensi del 2013 (11,1%). Avanza anche l’ultradestra di Afd con il 13% (dal 4,1%) I ...

Elezioni in Assia : stress test per Merkel : Situata al centro della Germania, l'Assia è una regione dai grandi significati storici. Qui, nella provincia della città di Kassel, fu creato il marco, la moneta della Repubblica Federale e uno dei simboli della rinascita tedesca dopo la seconda guerra mondiale. In una ex caserma nazista occupata dalle forze americane un gruppo di economisti americani e tedeschi, letteralmente isolati dal resto del mondo (non avevano diritto a ...