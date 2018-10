ELEZIONI BRASILE | SEGGI APERTI BALLOTTAGGIO BOLSONARO-HADDAD Diretta risultati | Roger

Brasile - ELEZIONI Presidenziali : ballottaggio Haddad-Bolsonaro/ Risultati - diretta live : Guedes all’Economia? : Elezioni Brasile, ballottaggio Bolsonaro-Haddad: diretta Risultati live, il candidato dell'estrema destra favorito dopo il 46% del primo turno ma la sinistra tenta la rimonta.(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 11:23:00 GMT)

Brasile - ELEZIONI 2018 : Bolsonaro e Haddad al ballottaggio - Sky TG24 - : Si terrà domani, domenica 28 ottobre, lo scontro finale tra il candidato populista di estrema destra - in testa a tutti i sondaggi - e il suo avversario, ex sindaco di San Paolo, di sinistra e di ...

ELEZIONI BRASILE : Bolsonaro favorito - onda nera sul Sudamerica : ... Eduardo, eletto in Parlamento e immortalato con l'ex guru di Trump, e vicino a una certa destra europea, Steve Bannon, il che aveva gettato un'ombra sulla indipendenza politica della figura dell'ex ...

ELEZIONI in Brasile - l’offensiva delle fake news viaggia su Whatsapp : Il servizio di chat Whatsapp ha cancellato più di 100mila account in vista del ballottaggio delle Elezioni federali in Brasile, in programma per domenica 28 ottobre. Il candidato del partito dei lavoratori di sinistra Fernando Haddad affronterà l’esponente dell’estrema destra, Jair Bolsonaro, in netto vantaggio. Di recente, Facebook, che controlla Whatsapp, ha dato conto di aver allestito nel quartier generale di Menlo Park, in ...

Brasile - Bolsonaro : "Se vinco le ELEZIONI per Battisti ci sarà estradizione immediata" : In caso di vittoria di Jair Bolsonaro, favorito al ballottaggio per le presidenziali, Cesare Battisti "sarà immediatamente estradato" in Italia. È una delle promesse elettorali fatte in più occasioni dal candidato di estrema destra. In uno dei suoi tweet in campagna elettorale, Bolsonaro ha scritto: "Come già detto, riaffermo qui il mio impegno di estradare il terrorista Cesare Battisti, amato dalla sinistra brasiliana, immediatamente in caso di ...

ELEZIONI BRASILE - Jair Bolsonaro vince con il 46% dei voti. L’autoritarismo trionfa sui resti dei partiti tradizionali : L’uragano Jair Bolsonaro alla fine ha travolto il Brasile, superando le aspettative della vigilia. Il candidato di estrema destra brasiliano ha sfiorato il passaggio al primo turno raggiungendo il 46,03% dei voti, e mettendo una seria ipoteca sull’elezione al secondo turno che si disputerà il prossimo 28 ottobre. Lo sfidante sarà Fernando Haddad del Partito dei lavoratori che ha raccolto al 29,28% dei consensi. E sarà la sfida tra due visioni ...

Brasile - ELEZIONI : Bolsonaro vince al primo turno. Ballottaggio con Haddad il 28 ottobre : Jair Bolsonaro ha vinto il primo turno delle elezioni presidenziali in Brasile, avvicindandosi al 50% dei voti e staccando Fernando Haddad per più di 20 punti. Il candidato di estrema destra, ex ...

ELEZIONI BRASILE - Jair Bolsonaro vince con il 46% dei voti. Ma non basta per evitare il ballottaggio : Jair Bolsonaro ha stravinto, ma il il 46% di preferenze al primo turno delle presidenziali in Brasile non gli permette di salire sulla poltrona di Presidente, per la quale serve la maggioranza assoluta, ed evitare il ballottaggio nel quale, il 28 ottobre prossimo, dovrà fronteggiare Fernando Haddad, candidato del Pt, il Partito dei Lavoratori degli ex presidenti Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. “Ho la certezza che vinceremo al ...

ELEZIONI in Brasile - l'estremista di destra Bolsonaro largamente in vantaggio al primo turno Il nostalgico della dittatura; chi è : L'ha dominata come nelle previsioni Bolsonaro, con una vaga piattaforma di liberismo nell'economia e mano dura contro la criminalità e le minoranze. Contro la sinistra «ladra», il populismo e la ...