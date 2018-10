EDOARDO BENNATO Morgan un genio | da lui e Zucchero prendo ispirazione Domenica Live

EDOARDO BENNATO : Il cantautore napoletano pronto a calcare i palchi dei teatri italiani col suo nuovo tour : Quasi tre ore di musica, video ed interazione con il pubblico a rendere il concerto di Bennato non una semplice esibizione, ma una vera e propria esperienza emozionale. Bennato continua il suo viaggio, di città in città, parlando di un mondo fatto di buoni e cattivi, dove sbeffeggiare i potenti, inneggiando alla forza umana del popolo e passando per il più classico tra i sentimenti ispiratori dei poeti della canzone: l’amore. Un concerto che ...