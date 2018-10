Ecclestone | “Alla Ferrari manca la guida di Marchionne”

motorinolimits

(Di domenica 28 ottobre 2018) Secondo Bernie, Lewis Hamilton è un dono mandato da Dio in un momento non così eccitante per lo sport. "Questo ragazzo è fenomenale", ha detto l'88enne ex-boss della F1 al giornale Bild am Sonntag. "E' semplicemente il migliore, su diversi livelli. E' il miglior pilota, dà sempre di più il meglio sotto pressione e … L'articolo: "Allaladi Marchionne"