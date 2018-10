L’ora solare è tornata nelle prime ore di stamattina : Vi siete ricordati di spostare le fatidiche lancette dell'orologio? The post L’ora solare è tornata nelle prime ore di stamattina appeared first on Il Post.

E' tornata l'ora solare : lancette indietro di 60 minuti. Intanto la Commissione Ue pronta ad abolire il cambio : Dormiremo un'ora in più ma la giornata sarà più corta, con il buio che nel pomeriggio delle prossime settimane arriverà sempre più presto fino al 21 dicembre, giorno del solstizio d'inverno. Alle 03:...

"Johnny English colpisce ancora" : la sgangherata spia combina guai è tornata : Torna sul grande schermo, per la terza volta, Johnny English , lo strampalato 007 interpretato da Rowan Atkinson . nella nuova pellicola dal titolo "Johnny English colpisce ancora", l'agente segreto ...

F1 - analisi qualifiche GP Russia : bandiera bianca Ferrari. Ora la resa è anche tecnica : Mercedes tornata nettamente davanti : La faccia di Sebastian Vettel al termine delle qualifiche del Gran Premio di Russia 2018 di Formula Uno non lasciava troppo spazio alle interpretazioni. Il quattro volte campione del mondo cerca di professare ottimismo, ma il distacco di oltre mezzo secondo nei confronti di Valtteri Bottas, poleman di giornata, è la conferma che la Mercedes, ormai, è tornata a scavare un discreto gap nei confronti della Ferrari. Anzi, senza la penalizzazione ...

Ascolti tv - bentornata Mara : la signora della domenica piega la d'Urso : Sonora sconfitta per domenica Live. La Venier torna a casa e riporta i grandi numeri nel pomeriggio domenicale di Rai 1

Pomeriggio Cinque Elena Morali sono tornata con Scintilla : Elena Morali è stata ospite nel salotto pomeridiano di Barbara D’Urso e ad una domanda incalzante, a cui lei stessa non sa come rispondere. Poi, però, arriva la conferma: che è tornata al fianco di Gianluca Fubelli, alias Scintilla. La Morali dopo una mezza conferma «Stiamo insieme ufficiosamente». Gli indizi sui social, d’altronde, erano fin troppo evidenti ed Elena ha dichiarato: «Avevo lasciato Gianluca, in un momento di confusione, ma ...

Elena Morali è tornata con Scintilla per lavorare? Il comico sbotta : Scintilla e Elena Morali sono tornati insieme? la FOTO Cosa sta accadendo nella vita privata e professionale di Elena Morali e Scintilla? I due si erano lasciati prima dell’estate, a ridosso della fine dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, a cui aveva partecipato come naufraga anche l’ex Pupa. La Morali, a Pomeriggio 5, aveva ammesso tra le lacrime che la relazione con il comico di Colorado era terminata, senza ...

Crollo ponte Morandi a Genova : è tornata la caccia alle streghe? : di Kirieleison – Chi ha letto il libro “In nome della rosa” oppure ha visto l’omonimo film, con Sean Connery, ricorderà sicuramente la trama del romanzo di Arrigo Levi, un vero thriller degno di Agatha Christie, tra inspiegabili delitti commessi in un monastero benedettino nel XIV secolo, ai margini di un incontro in cui si sarebbe dovuto discutere di affare di dottrina ecclesiastica. Non è tanto la trama del film che intendo ricordare, ma la ...