DUE NEL MIRINO Su Iris il film con Mel Gibson oggi | 28 ottobre 2018

Leicester - l'elicottero del presidente si schianta nel parcheggio del King Power Stadium e va a fuoco. «A bordo con la figlia e DUE piloti» : A bordo , secondo quanto riporta Sky Sport, ci sarebbero state quattro persone: il proprietario del Leicester Vichai Srivaddhanaprabha, sua figlia Voramas e due piloti. Jon Rudkin, l'allenatore della ...

RISULTATI SERIE C / Classifica aggiornata - diretta gol live score : DUE pareggi nelle DUE gare serali! : RISULTATI SERIE C: diretta gol live score delle partite e la Classifica aggiornata per la nona giornata del terzo campionato italiano, oggi 27 ottobre 2018.(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 23:24:00 GMT)

Leicester - l'elicottero del presidente si schianta nel parcheggio del King Power Stadium e va a fuoco. A bordo con la figlia e DUE piloti Video : l'elicottero del presidente del Leicester, squadra di calcio inglese, si è schiantato al suolo nei pressi del King Power Stadium, al termine della partita di stasera. Il giornalista...

Torino - Rincon : 'Siamo dispiaciuti - nelle ultime DUE partite meritavamo 6 punti' : Tomas Rincon ha parlato a Sky Sport dopo il pari casalingo del suo Torino contro la Fiorentina: 'Ci dispiace molto, nelle ultime due gare meritavamo sei punti, ma ne abbiamo presi due. Prestazione? La squadra c'è, abbiamo messo ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Milton 2018 : Francesco Lamon sesto dopo DUE gare nell’Omnium. Fuori dai giochi per il podio gli altri azzurri : dopo lo splendido secondo posto delle azzurre nell’inseguimento a squadre, prosegue la seconda tappa della Coppa del Mondo di Ciclismo su pista in svolgimento a Milton (Canada). Nella terza giornata di gare diversi azzurri impegnati. La mattinata canadese si è aperta con le qualificazioni della Sprint femminile. Delusione per le due azzurre in gara che non sono riuscite ad accedere alla seconda fase. Gloria Manzoni ha chiuso con il tempo ...

Italia nella morsa del maltempo : "In tre giorni cadrà la pioggia di DUE mesi" : Temporali, fulmini, forte vento: l'Italia finisce nella morsa del maltempo, o meglio della perturbazione che ha già investito la Francia e che è destinata a portare abbondanti piogge anche sul Bel Paese. Stando ai bollettini di criticità dell'Aeronautica militare Italiana, le zone più a rischio saranno soprattutto Liguria e Lazio. Ma sorvegliate speciali rimangono anche il Piemonte, la Lombardia, il Trentino Alto ...

Cristina D’Avena DUEtta con Alessandra Amoroso e i The Kolors nel nuovo album DUEts Forever : annunciati i primi 4 nomi : Il 23 novembre verrà pubblicato "Duets Forever", il nuovo album di Cristina D'avena che sarà il seguito dell'album "Duets-Tutti Cantano Cristina", certificato lo scorso anno disco di platino e arrivato in vetta alla classifica FIMI per le vendite. Questo nuovo album conterrà sedici nuovi duetti per dare vita ad altri brani storici dei cartoni animati più amati negli anni. Ieri sono stati annunciati i primi quattro nomi dell’album Duets ...

Torna nella Tuscia viterbese la Festa che celebra la tradizione di DUE prodotti artigianali - Olio e Vino Novello : ... e anche le famiglie potranno condividere nel centro storico numerosi spettacoli e cortei storici in costume con ambientazioni e dimostrazione dell'arte del mestiere: dai Mini Sbandieratori di ...

Ufficiali le città del tour di Vasco Rossi nel 2019 - a sorpresa in sole DUE location dopo la conferma Cagliari : Sono state svelate le città del tour di Vasco Rossi nel 2019. Il Blasco ha finalmente sciolto le riserve sul suo ritorno sul palco, rivelando che saranno unicamente due le città che raggiungerà nella pRossima estate dopo il rilascio del nuovo singolo che è già stato inciso. Nella sua più recente intervista a La Nuova Sardegna, Vasco Rossi ha rivelato che il suo approdo in Sardegna è previsto per due date, il 18 e il 19 giugno, con due ...

Usa - altri DUE pacchi sospetti. La pista porta nel sud della Florida : Continua l'indagine e vi sono altri sviluppi sopo i pacchi bomba indirizzati a George Soros, i Clinton, Barack Obama, Robert De Niro, l'ex vicepresidente Joe Biden, la Cnn a New York e deputati e ...

Roberto Benigni sarà Geppetto nel 'Pinocchio' di Matteo Garrone/ "DUE sogni che si avverano in un solo film" : Roberto Benigni sarà Geppetto nella versione di 'Pinocchio' di Matteo Garrone. Il regista, felicissimo, ammette: "Sono due sogni che si avverano nello stesso film"(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 14:40:00 GMT)

Milano - a figlia di DUE padri Tribunale riconosce il papà non biologico nell'atto di nascita - A Tgcom24 : 'Sentenza storica' : riconoscere alla minore due genitori dello stesso sesso "non viola alcun principio fondamentale", ma anzi è "superiore interesse della minore" garantirle i "diritti alla bigenitorialità ". Lo ha ...

Orrore nel Napoletano - 52enne violenta minorenne per DUE anni : arrestato : Nella mattinata odierna, a conclusione di articolate indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Nola riguardanti varie condotte di violenza sessuale commesse in danno di una minore di 16 ...

Bambina con DUE papà - il Tribunale : «Entrambi nell'atto di nascita» : Anna dovrà avere i nomi di entrambi i papà sul suo atto di nascita. Il Tribunale civile di Milano ha ordinato a Palazzo Marino di rettificare il documento, inserendo anche il padre non biologico della ...