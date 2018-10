Dopo averle servito un kebab la convince a seguirlo in casa e abusa di lei

Smartphone - le app continuano a spiarci anche Dopo averle eliminate. E nessuno è al sicuro : Bloomberg se ne frega delle “sollecitazioni” che arrivano dal Ceo di Amazon web services e da Jeff Bezos in persona personalmente (come direbbe il buon Catarella nel sequel del Commissario Montalbano). A nessuno, dall’editore all’ultimo giornalista, passa per la mente di accogliere le insistenti richieste di smentire la notizia dei microprocessori spia di fabbricazione cinese. Non solo. La redazione di Bloomberg, non contenta, adesso tira fuori ...

Un ministro indiano si è dimesso Dopo che più di 20 donne l’avevano accusato di averle molestate : Mobashar Jawed Akbar, che nel governo indiano ricopre una carica paragonabile a quella di un viceministro degli Esteri, si è dimesso il 16 ottobre dopo che più di venti donne lo avevano accusato di molestie sessuali. Ieri Akbar aveva denunciato The post Un ministro indiano si è dimesso dopo che più di 20 donne l’avevano accusato di averle molestate appeared first on Il Post.