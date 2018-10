DIRETTA - Serie A | Milan contro Sampdoria | Rossoneri al riscatto contro la miglior difesa

Blastingnews

(Di domenica 28 ottobre 2018) Tempi duri in casa. Aria pesante e paura. Due sconfitte che pesano come un macigno nelle certezze create ad inizio stagione per la squadra di Gennaro Gattuso che se continuasse con questa striscia negativa vedrebbe sempre più a rischio la sua panchina. Dopo il derby perso all'ultimo minuto e la brutta prestazioneil Betis, ilè chiamato ad invertire la rotta e avanzare posizioni in classifica. Per affrontare laoggi Gattuso pensa ad un cambio di modulo inserendo fin dal primo minuto il giocatore più incisivo sotto tutti i punti di vista: Patrick Cutrone. Passaggio da 4-3-3 a 4-4-2 per icon laclassica di campionato, centrali di centrocampo Biglia e Bonaventura, suo l'ultimo golla. Esterni Suso e Laxalt. in attacco il Pipita Higuain e Patrick Cutrone. La partita inizierà alle ore 18, lo scorso precedentel'Atalanta ...