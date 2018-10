Di Maio vede Salvini a Palazzo Chigi

Salvini e Di Maio pronti a rivedere la manovra : nuovo tetto del deficit a 2 - 1 : "Meglio perdere la faccia, che perdere il governo". La sintesi, in una mattinata sonnacchiosa in Transatlantico, la offre un deputato del M5s che segue da vicino i dossier economici. Ed è la sintesi ...

Pace fiscale - Di Maio : «Testo manipolato - denuncio». Il premier Conte : «Mai mandato al Quirinale - voglio rivederlo punto per punto» : Il vicepremier Luigi Di Maio durante la registrazione di Porta a Porta. «All’articolo 9 del decreto fiscale c’è una parte che non avevamo concordato nel Consiglio dei ministri». La replica della Lega: «Noi siamo gente seria e non sappiamo niente di decreti truccati»

Di Maio : “Orban e Le Pen? Nulla a che vedere con loro. Sono di destra e alleati della Lega - non nostro” : “Con Orban e Le Pen non abbiamo niente a che vedere. Noi siamo una forza né di destra né di sinistra. Orban e Le Pen Sono di destra e Sono alleati della Lega non nostri”. Così il vicepremier Luigi Di Maio, a margine del Tavolo della Moda, dopo il vertice di ieri tra il leghista Matteo Salvini e la presidente di Rassemblement National (ex Front National).In vista delle prossime elezioni Europee del maggio 2019, Di Maio ha poi ...

M5S : Di Maio - noi nulla a che vedere con Le Pen : 'Per quanto ci riguarda - ha tenuto a precisare Di Maio - non siamo una forza politica ne' di destra ne' di sinistra. Orban e Le Pen sono di destra, alleati della Lega e non nostri. Noi stiamo ...

Di Maio vede lo stato maggiore del M5S : 'Su Def non arretro' : Matteo Salvini continua ad attaccare i burocrati dell'Unione ma è sicuro che dopo la versione definitiva della manovra i mercati torneranno tranquilli -

"Media e Ue ci vogliono far cadere". Di Maio vede un complotto : "Il sistema mediatico e il sistema europeo ormai hanno deciso che questo governo deve cadere il prima possibile. Ma più fanno così, più ci compattano". Lo dice Luigi Di Maio, vicepremier e leader M5S, in un incontro elettorale in Basilicata. "Siamo due forze politiche molto diverse che si sono messe insieme con un contratto di governo, ma stanno riuscendo nel miracolo di compattarci con questi attacchi continui perché ...

Deficit al 2 - 4% - ministro Tria accetta : 10 miliardi al reddito - 8 per rivedere la Fornero. Di Maio e Salvini : «Manovra del cambiamento» : La manovra sarà finanziata tutta in Deficit. Un patto per 3 anni. Vincono Movimento 5 Stelle e Lega. La linea del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, perde e il titolare del dicastero...

Di Maio vede ministri M5s su Def : ANSA, - ROMA, 25 SET - Ore di contatti continui, nel governo, in vista del varo alla nota di aggiornamento del Def. E, a quanto si apprende, questa sera il vicepremier Luigi Di Maio riunirà i ministri ...

Si alza il livello di scontro sulle nomine. Di Maio furibondo vede i suoi e frena Salvini e Berlusconi sulla Rai : Manca un'ora e mezza all'inizio del vertice sulla manovra, quando Luigi Di Maio riunisce i suoi fedelissimi in una stanza di palazzo Chigi. Prima di sedersi all'altro tavolo, quello con di fronte anche Matteo Salvini, il capo M5s furibondo ha la necessità di vedere sottosegretari e viceministri grillini per decidere come reagire al dilagare del leader leghista. I sondaggi che danno la Lega più avanti dei 5Stelle e il vertice tra il ...

Startup - modello Macron : che cos'è - che cosa prevede e perché piace anche a Di Maio - Economyup : ... 865 milioni di euro con 215 operazioni, , seguito dai software , 589 milioni di euro raccolti con 137 operazioni, , mentre i settori della Scienza della Vita , Fintech e Tecnologie hanno raccolto ...