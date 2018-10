Desirée | mix di psicofarmaci “per poterla violentare” E chi l’ha uccisa non ha voluto

ilfattoquotidiano

(Di domenica 28 ottobre 2018) Le hanno dato un mix diper patologie come bipolarismo e schizofrenia. Quentiax, Tolep, Aliprazolo Focus e, prima ancora, il Tranquilit. Sapevano che quella miscela avrebbe potuto ucciderla, ma non gli è importato. Forse – è l’ipotesi – lo hanno fatto apposta perviolentare, a turno., in piena crisi di astinenza da eroina, ha ingoiato tutto, assumendo anche gocce di metadone. Le ore successive sono passate fra abusi sessuali e una lenta ma inesorabile agonia. Sono raccapriccianti i particolari che emergono dall’ordinanza con la quale il gip di Roma, Maria Paola Tomaselli, ha confermato il fermo per i due senegalesi Mamadou Gara e Brian Minteh e per il nigeriano Chima Alinno – rispettivamente Paco, Ibrahim e Sisco – accusati insieme al gambiano Yusif Salia (Youssef) di aver drogato, ucciso e violentato la 16enne di Cisterna di Latina, ...