Decreto Salvini | Elizabeth scrive al vicepremier | “Sulla cittadinanza si sbaglia Non si

"Io contro il Decreto sicurezza di Salvini - genererà degrado e abbandono". Lo strappo di Paolo Nugnes : "Reagire alla tragedia di Desirée lasciandosi trasportare dall'onda emotiva, con tutto l'odio e la rabbia che porta una morte così violenta, non è il giusto modo per affrontare le cose", né "per rendere giustizia e porre rimedi per il futuro". "Non dobbiamo reagire con ruspe, violenza o ronde che generano solo altra violenza. Con pregiudizio. Si deve reagire con cura e più presenza dello Stato nei territori, ...

Sul Decreto Salvini una nuova maggioranza è possibile : All'indomani dell'Assemblea pubblica convocata dal Tavolo Nazionale Asilo sul decreto Salvini non sono pochi i segnali di un lavorìo interno alla stessa maggioranza di Governo sui contenuti della legge e sull'opportunità di votarlo. Alcuni senatori e deputati – tra cui spicca la posizione pubblicamente espressa dal Senatore De Falco – sembrano essere a disagio con i tratti significativi di questo provvedimento: la ...

Organizzazioni umanitarie contro il Decreto Salvini : “Salute dei migranti in pericolo” : Alcune Organizzazioni medico-umanitarie hanno presentato una lettera ai Presidenti dei gruppi Parlamentari di Camera e Senato per esporre le loro criticità riguardo al Decreto sulla sicurezza e sull'immigrazione di Matteo Salvini. La richiesta è quella di correggere il Decreto per garantire il diritto alla salute dei migranti.Continua a leggere

Dl Sicurezza - misura anti-Riace tra emendamenti M5s/ Decreto Salvini - trasparenza conti per gestione migranti : Dl Sicurezza, misura anti-Riace tra gli emendamenti del M5s: Decreto Salvini, "trasparenza nei conti per la gestione dell'accoglienza migranti". Le critiche dalla sinistra(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 20:02:00 GMT)

De Falco e Nugnes (M5s) dicono che così non voteranno il Decreto sicurezza di Salvini : "Così il decreto non lo votiamo". I senatori M5s, Paola Nugnes e Gregorio De Falco, non hanno dubbi: confermano la loro contrarietà al decreto sicurezza e annunciano che senza modifiche non voteranno a favore del decreto che si trova all'esame del Senato. In un video pubblicato su Il Fatto Quotidiano, i due senatori spiegano di non avere alcuna intenzione di ritirare gli emendamenti presentati, così come ...

Cinque Stelle divisi sul Decreto Salvini : per la prima volte le due anime vanno alla conta : Luigi Di Maio ha stretto un patto con Matteo Salvini per blindare il decreto sicurezza, caro ai leghisti, e farlo approvare dal Senato entro il 6 novembre. I conti, però, li ha fatti senza l’anima di sinistra del suo Movimento, quella che si riconosce nella corrente ortodossa di Roberto Fico e che proprio nella pancia di Palazzo Madama raccoglie le...

Sicurezza - a Torino M5s e Pd votano insieme per chiedere la sospensione del Decreto Salvini sui migranti : A Torino le critiche al decreto Sicurezza uniscono Movimento 5 Stelle e Partito democratico. Un’intesa, assicurano, solo pragmatica contro “un provvedimento rischioso e un segnale da lanciare al parlamento”. Lunedì 22 ottobre a Torino nel corso del consiglio comunale è stato approvato un ordine del giorno firmato dalla consigliera Pd Elide Tisi per chiedere la sospensione del decreto che potrebbe far uscire molti richiedenti ...

Decreto fiscale - intesa Salvini-Di Maio : via scudo penale e capitali all'estero : Accordo sul condono fra Lega e 5 stelle sul Decreto fiscale dopo lo scontro degli ultimi giorni. L'intesa filtra dal Consiglio dei ministri prima che il premier Giuseppe Conte e i due vice...

Decreto fiscale - accordo Lega-M5s/ Ultime notizie : Di Maio cede su "mini-condono" - e Salvini gode sornione.. : Decreto fiscale, Conte annuncia “C’è l’accordo”. Ultime notizie, Di Maio-Salvini: pace o tregua armata? Il leghista cede sullo scudo fiscale per salvaguardare il Decreto sicurezza(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 11:13:00 GMT)

Condono : cosa cambia dopo l'accordo tra Di Maio e Salvini sul Decreto fiscale : Via la non punibilità per i reati e fuori dal Condono i beni e le attività finanziarie detenute all'estero. Mentre potrebbe entrare nel corso dell'iter parlamentare il saldo e lo stralcio delle ...

Decreto FISCALE - CONTE ANNUNCIA “C’È L’ACCORDO”/ Ultime notizie - Di Maio-Salvini : pace o tregua armata? : DECRETO FISCALE, CONTE ANNUNCIA “C’È L’ACCORDO”. Ultime notizie, Di Maio-Salvini: pace o tregua armata? Il leghista cede sullo scudo FISCALE per salvaguardare il DECRETO sicurezza(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 09:02:00 GMT)

Decreto fiscale - intesa Salvini-Di Maio : via scudo penale e capitali all'estero : Accordo sul condono fra Lega e 5 stelle sul Decreto fiscale dopo lo scontro degli ultimi giorni. L'intesa filtra dal Consiglio dei ministri prima che il premier Giuseppe Conte e i due vice...

Decreto fiscale - intesa Salvini-Di Maio : via scudo penale e capitali all'estero : Accordo sul condono fra Lega e 5 stelle sul Decreto fiscale dopo lo scontro degli ultimi giorni. L'intesa filtra dal Consiglio dei ministri prima che il premier Giuseppe Conte e i due vice...

Salvini incassa la sforbiciata degli emendamenti grillini al Decreto sicurezza. E pubblica nuovo video di Claviere : In un video diffuso dal vicepremier, lo sconfinamento della polizia francese per riportare i migranti in Italia. 'Respinti perchè sprovvisti da documenti di viaggio' -