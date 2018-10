Crotone | frana nella notte | identificate tutte le 4 vittime

Frana in una condotta fognaria nel Crotone se - morti un imprenditore e tre operai : Sono state identificate tutte e quattro le persone morte nella notte a causa di una Frana avvenuta durante l’esecuzione di alcuni lavori di emergenza a una condotta fognaria danneggiata dal maltempo. Tra le vittime, oltre all’ imprenditore Massimo Marrelli, 59 anni, titolare dell’omonimo gruppo, sono deceduti Santo Bruno, 53 anni residente a Isola C...

