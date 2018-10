Crotone | frana la condotta durante i lavori | morti imprenditore e tre operai

Maltempo - operai sepolti da una frana a Crotone : 4 morti. Riparavano una condotta fognaria : Quattro persone sono morte la notte scorsa a causa di una frana caduta durante l'esecuzione di alcuni lavori di emergenza ad una condotta fognaria danneggiata in passato dal Maltempo . Tra le...

Frana in una condotta fognaria nel Crotone se - morti 4 operai : Quattro persone sono morte la notte scorsa a causa di una Frana caduta durante l’esecuzione di alcuni lavori di emergenza ad una condotta fognaria danneggiata in passato dal maltempo. Tra le vittime c’è anche Massimo Marrelli, 59 anni, titolare dell’omonimo gruppo a cui fanno capo diverse strutture sanitarie nel Crotonese . Gli altri tre morti sono ...

