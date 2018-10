Crotone | frana il terreno durante lavori a una condotta danneggiata | 4 morti

Tre operai e un imprenditore sepolti da una frana a Crotone : Roma, 28 ott., askanews, - E' stata una frana provocata durante l'esecuzione di lavori di emergenza ad una condotta fognaria danneggiata dal maltempo, a provocare la morte di quattro persone nella ...

Sanità - editoria : chi è Massimo Marrelli - morto nella frana a Crotone - : L'imprenditore, deceduto insieme con 3 operai che lavoravano per riparare una condotta fognaria danneggiata dal maltempo, era titolare di ospedali e centri di ricerca. Sue anche alcune aziende ...

Maltempo - frana Crotone : i 4 morti trovati in piedi e con le mani alzate - cercavano di proteggersi il viso [NOMI e DETTAGLI] : L’imprenditore Massimo Marrelli ed i suoi 3 operai Santo Bruno, muratore, Luigi Ennio Colacino, bracciante agricolo, e Mario Cristofaro, manovale, travolti da una frana nella notte a Crotone, sono stati ritrovati in piedi, con le mani alzate, nell’ultimo tentativo di proteggersi il viso. I quattro stavano lavorando alla messa in opera di un collettore della rete fognaria della tenuta agricola di Marrelli “Verdi praterie” ...

Maltempo Calabria - frana a Crotone : geologo : l’Italia “al primo posto in Europa per numero di crolli” : L’area di “Crotone è particolarmente sensibile ed il terreno è abbastanza soggetto a frane” ma non è “l’unica area a rischio del Paese” dato che “in questo momento, in tutt’Italia sono censite, sono presenti 600mila frane mentre in tutta Europa, compresa l’Italia, se ne contano ora 750mila“, e di conseguenza il nostro Paese è “al primo posto in Europa per numero di frane“: ...

Tragedia per il maltempo a Crotone : sepolti da una frana muoiono in quattro : quattro persone sono morte la notte scorsa a causa di una frana caduta durante l'esecuzione di alcuni lavori di emergenza ad una condotta fognaria danneggiata in passato dal maltempo. Tra le...

Maltempo in Calabria - frana killer a Crotone : morto “imprenditore illuminato creatore di un’azienda-modello” : Massimo Marrelli, l’imprenditore deceduto oggi insieme a tre suoi operai a causa di una frana nel corso di lavori di riparazione di una condotta in provincia di Crotone, era a capo di un gruppo specializzato nel settore della sanità ma attivo anche in altri campi. “Anche il mondo del vino subisce, con la tragedia di Isola Capo Rizzuto, la grave perdita di un imprenditore illuminato creatore di un’azienda-modello, la Marrelli Wines, che tra ...

Frana nel Crotonese - quattro morti : stavano riparando una condotta fognaria : quattro persone sono morte dopo essere rimaste sepolte da una Frana nella notte nel territorio di Isola Capo Rizzuto, in provincia di Crotone. Le vittime sono il noto imprenditore nel settore della ...

Crotone - frana il terreno durante alcuni lavori a una condotta danneggiata : 4 morti : La tragedia ad Isola Capo Rizzuto: tra le vittime anche Massimo Marrelli, 59 anni, titolare dell'omonimo gruppo di strutture sanitarie nel Crotonese.

Maltempo in Calabria - frana killer a Crotone : tra le vittime anche l’editore di EsperiaTV : Massimo Marrelli, l’imprenditore deceduto oggi insieme a tre suoi operai a causa di una frana nel corso di lavori di riparazione di una condotta in provincia di Crotone, era a capo di un gruppo specializzato nel settore della sanità ma attivo anche in altri campi. “Il presidente, il direttore responsabile, i componenti tutti di I&C si uniscono al cordoglio per la tragica scomparsa dell’editore di EsperiaTV Massimo Marrelli, ...

Maltempo Calabria - 4 morti per frana a Crotone : l’imprenditore Marrelli attivo nel settore della sanità e dell’agricoltura : Massimo Marrelli, l’imprenditore deceduto oggi insieme a tre suoi operai a causa di una frana nel corso di lavori di riparazione di una condotta in provincia di Crotone, era a capo di un gruppo specializzato nel settore della sanità ma attivo anche in altri campi. Medico odontoiatra, era sposato con Antonella Stasi, vicepresidente della regione Calabria dal 2010 al 2014, e dal 29 aprile al 9 dicembre del 2014, presidente facente ...

Maltempo Crotone - frana una condotta : 4 morti a Isola Capo Rizzuto | : L'incidente è avvenuto durante i lavori in una villa, per sistemare l'impianto danneggiato dal Maltempo. La Procura apre un'inchiesta

Maltempo Calabria - frana a Crotone : la procura apre un’inchiesta : La procura della Repubblica di Crotone ha aperto un’inchiesta in riferimento alla frana che ad Isola Capo Rizzuto ha travolto e ucciso 4 persone (il noto imprenditore della sanità Massimo Marrelli, gli operai Santo Bruno, 53 anni di Isola Capo Rizzuto, Luigi Ennio Colacino, 45 anni di Cutro, Mario Cristofaro, 49 anni di Crotone) mentre si stavano realizzando dei lavori per riparare una condotta fognaria nei pressi di ...

Frana a Crotone - morti un imprenditore e 3 operai|Veneto e Liguria : allerta meteo : Quattro persone sono decedute a causa di una Frana caduta durante l’esecuzione di alcuni lavori di emergenza. Tra le vittime anche Massimo Marrelli, titolare del gruppo a cui fanno capo diverse strutture sanitarie della zona

Crotone - frana nella notte : identificate tutte le 4 vittime : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse