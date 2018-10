CROTONE | FRANA CONDOTTA | MORTI IMPRENDITORE E 3 OPERAI Ultime notizie | neppure il tempo

Cosa sappiamo della frana che ha ucciso 4 persone a CROTONE : Soffocati sottoterra, in uno scavo profondo circa sette metri e dove era stato posizionato un tubo per il collettamento della rete fognaria. Sono morti così Massimo Marrelli, 59 anni, noto imprenditore nel settore della sanità e in quello agricolo, Santo Bruno, 53 anni, muratore di Isola Capo Rizzuto, Luigi Ennio Colacino, 45 anni bracciante agricolo di Cutro, Mario Cristofaro, 49 anni, manovale di Crotone. Una ...

Muore in una frana a CROTONE - chi era Massimo Marrelli tra sanità e imprenditoria : Era un imprenditore di successo Massimo Marrelli , 59 anni, morto la notte tra sabato e domenica durante alcuni lavori di manutenzione alla rete fognaria davanti alla propria abitazione a Isola Capo ...

Maltempo Calabria - frana nel CROTONEse : “Tragedia immane - erano 4 persone perbene” - proclamato lutto cittadino : Calabria sconvolta in seguito alla tragedia che si è consumata nella notte scorsa a Isola Capo Rizzuto nel Crotonese. Il sindaco di Crotone ha convocato una giunta straordinaria, per esprimere il cordoglio cittadino per la grave sciagura. Alla giunta hanno partecipato il presidente del Consiglio comunale Serafino Mauro ed i capigruppo consiliari che hanno inteso esprimere il proprio cordoglio per le vittime e anche in considerazione della ...

CROTONE - frana la condotta durante i lavori : morti imprenditore e tre operai : L'imprenditore Massimo Marrelli e tre operai sono morti nella notte a causa di una frana caduta durante l'esecuzione di alcuni lavori di emergenza ad una condotta fognaria danneggiata in passato dal ...

Meteo - allerta rossa su Veneto e Friuli. Rischi in Liguria - nubifragi in arrivo a Roma Frana a CROTONE - 4 morti : Piogge e temporali su buona parte del Paese, accompagnate da grandinate e fulmini. E lunedì scuole chiuse nel bellunese e in altre aree della Penisola

Meteo - allerta rossa su Veneto e Friuli. Nubifragi in arrivo a Roma - forse scuole chiuse Frana a CROTONE - 4 morti : Piogge e temporali su buona parte del Paese, accompagnate da grandinate e fulmini. E lunedì scuole chiuse nel bellunese e in altre aree della Penisola

Quattro operai morti nel CROTONEse : franata la condotta che scavavano : Stavano eseguendo lavori d'emergenza ad una condotta fognaria all'esterno di una villa. Tra le vittime anche un noto imprenditore sanitario, proprietario dell'abitazione - Quattro persone sono morte ...

Maltempo Calabria - frana killer a CROTONE : “Un terribile incidente che deve far riflettere sull’importanza di una cultura della sicurezza” : Quattro persone sono morte nella notte in Provincia di Crotone: tra le vittime, Massimo Marrelli, imprenditore deceduto insieme a tre suoi operai a causa di una frana nel corso di lavori di riparazione di una condotta. “L’Ugl esprime cordoglio e vicinanza per la tragedia che ha colpito la città di Crotone, dove hanno perso la vita quattro persone, tra cui l’imprenditore Massimo Marrelli. Un terribile incidente che deve far riflettere ...

CROTONE - frana il terreno durante lavori a una condotta danneggiata : 4 morti : La tragedia ad Isola Capo Rizzuto: tra le vittime anche Massimo Marrelli, 59 anni, titolare dell'omonimo gruppo di strutture sanitarie nel Crotonese.

Tre operai e un imprenditore sepolti da una frana a CROTONE : Roma, 28 ott., askanews, - E' stata una frana provocata durante l'esecuzione di lavori di emergenza ad una condotta fognaria danneggiata dal maltempo, a provocare la morte di quattro persone nella ...

Sanità - editoria : chi è Massimo Marrelli - morto nella frana a CROTONE - : L'imprenditore, deceduto insieme con 3 operai che lavoravano per riparare una condotta fognaria danneggiata dal maltempo, era titolare di ospedali e centri di ricerca. Sue anche alcune aziende ...

Maltempo - frana CROTONE : i 4 morti trovati in piedi e con le mani alzate - cercavano di proteggersi il viso [NOMI e DETTAGLI] : L’imprenditore Massimo Marrelli ed i suoi 3 operai Santo Bruno, muratore, Luigi Ennio Colacino, bracciante agricolo, e Mario Cristofaro, manovale, travolti da una frana nella notte a Crotone, sono stati ritrovati in piedi, con le mani alzate, nell’ultimo tentativo di proteggersi il viso. I quattro stavano lavorando alla messa in opera di un collettore della rete fognaria della tenuta agricola di Marrelli “Verdi praterie” ...

Maltempo Calabria - frana a CROTONE : geologo : l’Italia “al primo posto in Europa per numero di crolli” : L’area di “Crotone è particolarmente sensibile ed il terreno è abbastanza soggetto a frane” ma non è “l’unica area a rischio del Paese” dato che “in questo momento, in tutt’Italia sono censite, sono presenti 600mila frane mentre in tutta Europa, compresa l’Italia, se ne contano ora 750mila“, e di conseguenza il nostro Paese è “al primo posto in Europa per numero di frane“: ...

Tragedia per il maltempo a CROTONE : sepolti da una frana muoiono in quattro : quattro persone sono morte la notte scorsa a causa di una frana caduta durante l'esecuzione di alcuni lavori di emergenza ad una condotta fognaria danneggiata in passato dal maltempo. Tra le...