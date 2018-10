Conte tratta con il Real Madrid | per l' esonero di Lopetegui manca solo l' ufficialità

Golpe Finanziario - Augusto Minzolini svela la trattativa segreta tra Conte e Trump : Il racconto è affascinante e fa pensare a un film. Lo fa Augusto Minzolini , che su Il Giornale dà la sua interpretazione, suffragandola in modo convincente, del perchè l 'agenzia di rating Standard & ...

GIORDANIA CANCELLA PARTE DEL TRATTATO DI PACE CON ISRAELE/ Ultime notizie : la Palestina e i territori Conte si : GIORDANIA “ CANCELLA ” PARTE del TRATTATO di PACE con ISRAELE firmato nel 1994: Ultime notizie e caos in Medio Oriente. I due territori in contesa e le richieste di Re Abdullah II(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 14:27:00 GMT)

Palla a Conte : Salvini lascia al premier la trattativa con Berlino sui respingimenti : Palla a Giuseppe Conte . Matteo Salvini lascia al premier la trattativa con la Germania sui cosiddetti movimenti secondari di migranti. Vale a dire l'accordo, fortemente richiesto dal ministro dell'Interno tedesco Horst Seehofer, affinché il governo di Roma si riprenda i migranti che sono 'sfuggiti' in Germania dopo essere stati registrati in Italia. Sarà Conte a trattare direttamente con Angela Merkel su una questione che Seehofer ...

Manovra - si tratta sul 2 - 4% di deficit Conte : «Oltre il 2? Lo saprete domani» : Il Movimento va ancora allo scontro: «Il superamento della legge sulle pensioni sarà in Manovra ». Fonti M5S parlano di intesa sul rapporto deficit/pil

Presidente Conte - aderisca al Trattato contro le Armi nucleari : Il primo tentativo di portare un po' di "umanità" nei conflitti risale, come sanno tutti, alla Convenzione di Ginevra, agli incontri che la prepararono e ai trattati che ne seguirono. Parliamo di più di 150 anni fa.A quel tempo le guerre le combattevano eserciti inquadrati e identificabili, appartenenti a nazioni riconosciute che potevano sedersi intorno a un tavolo più o meno alla pari e nel reciproco rispetto.La guerra, ...

Manovra - Conte prova a ricucire : 'Tocca a Tria trattare con l'Ue' : Non è una scoperta dire che il rapporto tra palazzo Chigi e ministero dell'Economia è centrale per ogni premier, ma i rapporti sono ormai pessimi e zeppi di sospetti. Conte ieri ha provato a ...