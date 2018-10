Conte | fermare la Tap costerebbe tra i 20 e i 35 miliardi

agi

(Di domenica 28 ottobre 2018) "È certo che interrompendo il progetto Tap, lo Stato italiano verrebbe coinvolto in unnzioso lungo e perdente, i cui costi potrebbero aggirarsi, in base a una stima prudenziale, in uno spettro compreso tra i 20 e i 35di euro". Così il premier Giusepperiferendosi alla posizione del governo sulla Tap in una lettera ai cittadini dei Comuni di Melendugno. "È per questo che - spiega - nel messaggio di venerdì ho anticipato che si tratta di una esposizione che risulterebbe disastrosa, non sostenibile per le casse dello Stato, e ho ragionato di numeri che si avvicinano o addirittura superano quelli di una intera manovra economica" "Il complesso delle verifiche effettuate non ci offre alcuna possibilità di impedire la realizzazione del progetto Tap: allo stato, non sono emerse ...