Consigliere regionale Liguria | ' No alle comparse di colore nell' Aida Assumete italiani'

Si infiamma il confronto tra il Consigliere regionale Liviano e l'assessore Capone : Ho sempre ribadito , anche nella conferenza stampa di stamattina, di voler tenere separate la via politica da quella giudiziaria. Raccolgo però l'invito dell'assessore Capone a spostare questo ...

"Noi M5S abbiamo perso sulla Tap - chiedo scusa". La resa del Consigliere regionale Antonio Trevisi : La resa e le scuse. I consiglieri pugliesi del Movimento 5 Stelle sono tornati in Regione con queste parole stampate in volto: "Non ce l'abbiamo fatta a fermare la Tap". Antonio Trevisi, che dello stop al gasdotto Trans Adriatic ha fatto la sua principale battaglia, in lotta anche con il vicepremier Matteo Salvini, non nasconde l'amarezza poche ore dopo l'incontro a Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte: "Siamo stati ottimisti, un po' ...

'PugliaPromozione' il Consigliere regionale indipendente - Gianni Liviano - presenta una interrogazione : 110 AFFIDAMENTI IN ECONOMIA: AFFIDAMENTI DIRETTI per un totale di euro 1.606.119,95; 2. n. 2 AFFIDAMENTI IN ECONOMIA: COTTIMO FIDUCIARIO per un totale di euro 28.000; 3. n. 3 PROCEDURE NEGOZIATE ...

Toscana - Consigliere regionale denuncia : "Io vittima di intimidazioni e vandalismi" : Pisa, 22 settembre 2018 - Con un lungo post sulla sua pagina Facebook il consigliere regionale dem ed ex vicesegretario toscano del Pd, Antonio Mazzeo , ha denunciato «pubblicamente e alle autorità ...

Napoli - filma la sosta selvaggia in doppia fila e viene aggredito : Consigliere regionale insultato e schiaffeggiato : Francesco Emilio Borrelli, consigliere dei Verdi della Regione Campania, stava riprendendo col cellulare la sosta selvaggia in doppia fila che ostacolava il traffico in corso Meridionale, vicino a piazza Garibaldi, a Napoli. A un certo punto, si avvicinano due uomini, che gli chiedono spiegazioni in tono minaccioso. Uno dei due tenta di afferrargli il telefono, poi lo insulta e gli mette le mani addosso. Borrelli ha denunciato l’accaduto ...