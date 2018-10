formiche

: RT @notiveri: Con le #Midterms alle porte, #Trump cresce in un’America divisa: Tra pochi giorni, il 6 novembre, ci sono le elezioni di metà… - Giulia31920175 : RT @notiveri: Con le #Midterms alle porte, #Trump cresce in un’America divisa: Tra pochi giorni, il 6 novembre, ci sono le elezioni di metà… - notiveri : Con le #Midterms alle porte, #Trump cresce in un’America divisa: Tra pochi giorni, il 6 novembre, ci sono le elezio… - stylinsodone : questa settimana in breve: 2 midterms 1 saggio da consegnare 2 presentazioni 1 quiz sui kanji + vita sociale i m… -

(Di domenica 28 ottobre 2018) Chissà cosa succederà dopo quei due fatti di cronaca?ha accusato i media per aver creato il clima ostile che ha portato a derive come quelle dell'uomo della Florida , anche se le bombe non ...