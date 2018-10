Cobain | intervista inedita | ' Senza Nirvana avrei continuato a provarci con un' altra band'

Blastingnews

(Di domenica 28 ottobre 2018) Dopo l'ufficialita' della reunion VIDEO, il giornalista John Robb ha reso noto tra i suoi podcast di interviste d’archivio una vecchia chiacchierata avvenuta nel 1989 con i, in un appartamento di New York: l'vide presenti oltre a Kurtanche il bassista Krist Novoselic e non era mai stata divulgata prima d'ora. Al momento della stessa, laera in tour per promuovere l'album di debutto Bleach, uscito nel giugno 1989: la sera prima di essereto il gruppo si era esibito dal vivo presso il Maxwell's Tavern di Hoboken, New Jersey, davanti a 10 persone. L'Dall'audio pubblicato si sente Kurt parlare della sua abilita' creativa: sostiene che ha scritto canzoni per ben sei anni con questo stile musicale e le sue intenzioni ora sono quelle di fare qualcosa di serio. Dice anche di avere in mano delle canzoni nuove, su temi come la ...