CLASSIFICA MOTOGP Vinales ha vinto il Gp d' Australia e punta Valentino Rossi

CLASSIFICA Mondiale MotoGP - GP Australia 2018 : Marc Marquez al terzo “zero” dell’anno - Dovizioso allunga su Rossi e Vinales si avvicina : La Classifica generale del Mondiale MotoGP 2018 non vede particolari scossoni in vetta, anche perchè Marc Marquez ha già conquistato il suo titolo iridato, per cui il ritiro odierno non gli toglie certo il sorriso. Andrea Dovizioso invece, con il terzo posto di oggi allunga a +15 nel confronto diretto per il secondo posto con Valentino Rossi, mentre lo stesso distacco lo ha ora Maverick Vinales nei confronti del suo compagno di scuderia, grazie ...

MotoGp – Vinales trionfa in Australia - Marquez ko : Dovizioso allunga su Rossi - la nuova CLASSIFICA piloti : Vinales trionfa in Australia, Marquez costretto a tornare ai box: Dovizioso allunga su Valentino Rossi e sorride a Phillip Island. La classifica piloti aggiornata Dopo 25 gare di digiuno, la Yamaha ritrova la vittoria, al Gp d’Australia, con uno splendido Maverick Vinales. Gara amara per Marc Marquez a Phillip Island: lo spagnolo è stato costretto a rientrare ai box a causa delle conseguenze riportate sulla sua Honda dopo il contatto ...

MotoGp Australia - la CLASSIFICA : colpo grosso della Yamaha - incidente per Marc Marquez [FOTO] : 1/21 AFP/LaPresse ...

CLASSIFICA MotoGp/ Il Mondiale Piloti in vista del Gp Australia 2018 Phillip Island : Classifica MotoGp: il Mondiale Piloti in vista del Gp Australia 2018 Phillip Island. Marquez già campione del Mondo, possibile duello fra Dovizioso e Rossi per il secondo posto(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 03:50:00 GMT)

Griglia di partenza MotoGP - GP Australia 2018 : risultato e CLASSIFICA delle qualifiche : classifica Q1 – GP Australia 2018 – MotoGP POS # RIDER GAP 1 19 A. BAUTISTA 1:29.851 2 44 P. ESPARGARO +0.254 3 17 K. ABRAHAM +0.323 4 21 F. MORBIDELLI +0.667 5 30 T. NAKAGAMI +0.673 6 10 X. SIMEON +0.828 7 38 B. SMITH +0.890 8 26 D. PEDROSA +0.925 9 41 A. ESPARGARO +1.060 10 12 T. ...

MotoGP - GP Australia 2018 : risultati e CLASSIFICA prove libere 1. Maverick Vinales comanda - Dovizioso chiude quarto - Marquez (6°) cade - Valentino Rossi è decimo : E’ dello spagnolo Maverick Vinales il miglior crono delle prove libere 1 del GP d’Australia 2018, terzultima prova del Mondiale di MotoGP. Il pilota iberico della Yamaha ha ottenuto il tempo di 1’29″952 ed ha preceduto le due Ducati Pramac di Jack Miller e di Danilo Petrucci, rispettivamente di 37 e 75 millesimi. Una prestazione che conferma come la M1 sia competitiva su questo tracciato tra le mani del n.25 e nello ...

MotoGP - GP Australia 2018 : risultati e CLASSIFICA prove libere 1. Maverick Vinales comanda - Dovizioso chiude quarto - Marquez (6°) cade - Valentino Rossi è decimo : E’ dello spagnolo Maverick Vinales il miglior crono delle prove libere 1 del GP d’Australia 2018, terzultima prova del Mondiale di MotoGP. Il pilota iberico della Yamaha ha ottenuto il tempo di 1’29″952 ed ha preceduto le due Ducati Pramac di Jack Miller e di Danilo Petrucci, rispettivamente di 37 e 75 millesimi. Una prestazione che conferma come la M1 sia competitiva su questo tracciato tra le mani del n.25 e nello ...

Video/ Motogp : highlights Gp Giappone 2018 e CLASSIFICA piloti : Marquez è campione del Mondo! (Motegi) : Video Motogp: gli highlights del Gran Premio del Giappone 2018, e la classifica piloti dopo la prova di Motegi. Marc Marquez trionfa ed è campione del mondo per la 7^ volta. (Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 11:38:00 GMT)

MARC MARQUEZ CAMPIONE DEL MONDO 2018/ CLASSIFICA MOTOGP : per lo spagnolo è il 7° Mondiale : MARC MARQUEZ CAMPIONE del MONDO 2018, Classifica MotoGp: lo spagnolo vince il settimo Mondiale della sua carriera alla fine di un 2018 dominato dall'inizio alla fine.(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 08:48:00 GMT)

CLASSIFICA Mondiale MotoGP 2018 : Marc Marquez Campione con tre gare d’anticipo - +102 punti su Dovizioso : Marc Marquez si è matematicamente laureato Campione del Mondo MotoGP 2018. Lo spagnolo ha conquistato il suo quinto titolo iridato nella classe regina grazie al successo nel GP del Giappone e ora è irraggiungibile per tutti gli avversari visto che ha 102 punti di vantaggio su Andrea Dovizioso e 111 su Valentino Rossi quando mancano solo tre gare al termine della stagione. Di seguito la Classifica del Mondiale MotoGP 2018. Classifica ...

MotoGp – Giochi chiusi a Motegi - Marquez super e Dovi out : la CLASSIFICA piloti aggiornata dopo il Gp del Giappone : Marquez è matematicamente campione del mondo a Motegi: la classifica piloti aggiornata dopo il Gp del Giappone Marc Marquez si conferma campione del mondo! Lo spagnolo della Honda si aggiudica il suo settimo titolo Mondiale con una speciale vittoria a Motegi, complice la caduta di Dovizioso a due giri dal termine del Gp del Giappone. Vittoria dunque matematica per lo spagnolo che si conferma campione del mondo e a 25 anni mette le mani sul ...

Ordine d’arrivo MotoGP - GP Giappone 2018 : risultato e CLASSIFICA della gara. : Non sono mancate le emozioni nel GP del Giappone 2018, tappa del Mondiale MotoGP che si è disputata sul tracciato di Motegi. La serratissima lotta per la vittoria tra Andrea Dovizioso e Marc Marquez ha tenuto tutti col fiato sospeso, non sono mancati i sorpassi e i colpi di scena in una gara estremamente avvincente e palpitante che ha visto anche l’ottima prestazione di Valentino Rossi. Di seguito l’Ordine d’arrivo del GP del ...

CLASSIFICA MotoGp/ Il Mondiale Piloti in vista del Gp Giappone 2018 Motegi : Classifica MotoGp: il Mondiale Piloti in vista del Gp Giappone 2018 Motegi, Marc Marquez è ad un passo dalla conquista matematica del titolo iridato(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 05:00:00 GMT)

Griglia di partenza MotoGP - GP Giappone 2018 : risultato e CLASSIFICA delle qualifiche : Le qualifiche del GP del Giappone 2018, tappa del Mondiale MotoGP, hanno regalato grande spettacolo e non hanno deluso le aspettative. Sul tracciato di Motegi è andata in scena una bellissima lotta per la conquista della pole position con Marc Marquez e Andrea Dovizioso che si sono sfidati alla grande, si è definito la Griglia di partenza con Valentino Rossi che cercherà di dire la sua in gara. Di seguito la Griglia di partenza del GP del ...