Classifica Mondiale piloti F1 2018 | Lewis Hamilton campione del mondo! Sebastian Vettel

F1 - Classifica Mondiale costruttori 2018 : Mercedes in vetta con 55 punti di vantaggio sulla Ferrari dopo il GP del Messico : Mancano due gare al termine e la Ferrari con 55 punti di ritardo dalla Mercedes ancora ci spera anche se è davvero difficile. Le Frecce d’Argento hanno anche questo titolo in mano dopo il trionfo nella graduatoria riservata ai piloti di Lewis Hamilton. In Brasile ed Abu Dhabi vedremo come andrà a finire. Classifica Mondiale costruttori 2018 1 Mercedes 585 2 Ferrari 530 3 RED BULL RACING TAG HEUER 362 4 RENAULT 114 5 HAAS Ferrari 84 6 ...

Classifica Mondiale MotoGP - GP Australia 2018 : Marc Marquez al terzo “zero” dell’anno - Dovizioso allunga su Rossi e Vinales si avvicina : La Classifica generale del Mondiale MotoGP 2018 non vede particolari scossoni in vetta, anche perchè Marc Marquez ha già conquistato il suo titolo iridato, per cui il ritiro odierno non gli toglie certo il sorriso. Andrea Dovizioso invece, con il terzo posto di oggi allunga a +15 nel confronto diretto per il secondo posto con Valentino Rossi, mentre lo stesso distacco lo ha ora Maverick Vinales nei confronti del suo compagno di scuderia, grazie ...

Classifica Mondiale Moto2 2018 : Francesco Bagnaia conserva il suo vantaggio su Miguel Oliveira dopo il GP di Phillip Island : Perde un solo punto Francesco Bagnaia nel confroto iridato in Moto2 con il portoghese Miguel Oliveira. Sono 36 le lunghezze di vantaggio di “Pecco” nei confronti del lusitano, nonostante il 12° posto del GP d’Australia. Per il centauro piemontese la possibilità nel prossimo appuntamento in Malesia di chiudere i giochi. Classifica Mondiale 2018 Moto2 (TOP-10) Pos. Rider Bike Nation Points 1 Francesco ...

Classifica Mondiale Moto3 2018 : Jorge Martin si porta a +12 su Marco Bezzecchi dopo il GP a Phillip Island : Jorge Martin guadagna punti nella graduatoria del Mondiale 2018 di Moto3 dopo il GP d’Australia, a Phillip Island. Lo spagnolo per effetto del quinto posto finale e dello “zero” di Marco Bezzecchi, steso ancora una volta nella fasi concitate della corsa, ha portato il suo vantaggio a 12 lunghezze. Torna poi in auge Fabio Di Giannantonio: il romano, con il secondo posto di quest’ultima gara, è a -20 dal compagno di squadra ...

Superbike - Classifica Mondiale 2018 : Jonathan Rea Campione del Mondo con 189 punti di vantaggio su Chaz Davies! Marco Melandri chiude quinto : Il Mondiale 2018 della Superbike si è ufficialmente chiuso con l’inglese della Kawasaki Jonathan Rea che ha conquistato il quarto titolo iridato consecutivo della carriera con una dimostrazione di superiorità imbarazzante evidenziata nell’arco di tutta la stagione. Il britannico ha anche sfiorato il record assoluto di punti conquistati in una singola stagione (556 raccolti l’anno scorso proprio da Rea), terminando a quota 545 ...

Classifica Mondiale MotoGP 2018 : Marc Marquez Campione con tre gare d’anticipo - +102 punti su Dovizioso : Marc Marquez si è matematicamente laureato Campione del Mondo MotoGP 2018. Lo spagnolo ha conquistato il suo quinto titolo iridato nella classe regina grazie al successo nel GP del Giappone e ora è irraggiungibile per tutti gli avversari visto che ha 102 punti di vantaggio su Andrea Dovizioso e 111 su Valentino Rossi quando mancano solo tre gare al termine della stagione. Di seguito la Classifica del Mondiale MotoGP 2018. Classifica ...

Classifica Mondiale Moto2 2018 : Francesco Bagnaia si invola verso il titolo - +35 su Oliveira : Francesco Bagnaia è ormai vicinissimo alla conquista del Mondiale Moto2 2018 visto che ha 35 punti di vantaggio su Miguel Oliveira quando mancano solo tre gare al termine della stagione. Pecco ha concluso il GP del Giappone al secondo posto e ha ulteriormente allungato sul portoghese che ormai sembra essere con le spalle al muro. Di seguito la Classifica generale del Mondiale Moto2 2018: Classifica Mondiale Moto2 2018: 1 Francesco Bagnaia ...