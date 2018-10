Ciclismo | più di 50 corridori del World Tour senza squadra | anche Navardauskas a

Blastingnews

: 'Cicloraduno Nazionale Giudici di Gara' a Coltano, ecco le nuove maglie tricolori: - IlPedaleRosa : 'Cicloraduno Nazionale Giudici di Gara' a Coltano, ecco le nuove maglie tricolori: -

(Di domenica 28 ottobre 2018) Il ciclomercato in vista della stagione 2019 VIDEOè ormai in dirittura d’arrivo. Alcune squadrehanno gia' chiuso l’organico e le altre stanno definendo gli ultimi posti ancora liberi, mentre la situazione è un po’ più fluida nella categoria Professional. I movimenti di mercato gia' definiti ufficialmente hanno lasciato liberi più di 50che in quest’ultima stagione hanno militato in squadre. Alcuni di questi avranno un prolungamento in extremis, altri troveranno un buon ingaggio in squadre Professional, ma per diversila situazione potrebbe farsi molto complicata portando verso la chiusura forzata della carriera.in attesa Nella lunga lista che comprende iche ancora non hanno ufficialmente un contratto per il 2019 figuranouomini di alto livello, che magari sono un po’ in la' con gli anni ...