Chi era il presidente che compì il miracolo del Leicester ed è morto a due passi dallo stadio : Tragedia per il Leicester City, la squadra che nel 2016, con un campionato straordinario sotto la guida dell'italiano Claudio Ranieri, conquistò la Premier League. Al termine della partita in casa contro il West Ham terminata 1 a 1, l'elicottero del proprietario, il miliardario thailandese Vichai Srivaddhanaprabha, si è schiantato all'esterno del King Power Stadium. Il magnate era a bordo, hanno ...

Portobello vs Tu Si Que Vales - Chi ha vinto la gara del sabato sera? Un indizio : vince (quasi) sempre lei : Maria De Filippi è il CR7 del sabato sera, per usare un paragone calcisticio, e vince ancora una volta la sfida con Tu si que Vales. Lo show di Canale 5 ha infatti ottenuto, dalle 21.18 alle 0.56, 5.200.000 telespettatori con il 28.85% di share. Numeri importanti per un format rodato e un pubblico fedelissimo, in un mix di talenti e freak con una giuria affiatata e complice. Tutto come previsto e annunciato. Dall’altra parte il debutto di ...

Omicidio Desirée - lo sChifo del branco : “Meglio lei morta che noi in galera” : Omicidio Desirée, lo schifo del branco a San Lorenzo: “Meglio lei morta che noi in galera” Il branco di spacciatori “con pervicacia, crudeltà e disinvoltura”, ha abusato di Desirée, senza “alcuna remora” e “giungendo al sacrificio del bene primario della vita”. È quanto si legge nell’ordinanza con sui la giudice Maria Paola Tomaselli ha convalidato i fermi dei tre indagati per lo stupro e ...

Voto Brasile - Jair Bolsonaro favorito alla presidenza. Lo sfidante Haddad spera ancora : “Con lui si risChia il fascismo” : Lui è certo di vincere e al primo turno ha portato a casa il 46% dei voti. È un ex militare, nostalgico della dittatura. Lo accusano di essere fascista e machista e di ultradestra, ma al ballottaggio è lui il superfavorito. È Jair Bolsonaro, leader del partito Sociale-liberale, che domani sfiderà per la presidenza del Brasile Fernando Haddad, l’erede politico di Lula da Silva, dichiarato ineleggibile a causa della condanna per corruzione in ...

Maltempo - forte scirocco : Jonio in tempesta - 80 immigrati su una barca a vela risChiano di annegare. Si mobilita la Guardia Costiera di Crotone [LIVE] : Il personale della Capitaneria di porto-Guardia Costiera di Crotone è impegnato in un’operazione di salvataggio nei confronti di circa 80 migranti che si trovano su una barca a vela in balia delle onde. L’imbarcazione è stata avvistata al largo di Capocolonna, nel Crotonese. Le operazioni di soccorso sono complicate dallle avverse condizioni meteo-marine. L'articolo Maltempo, forte scirocco: Jonio in tempesta, 80 immigrati su una ...

Chi era Vichai Srivaddhanaprabha - il patron del Leicester : Vichai Srivaddhanaprabha , il miliardario proprietario del Leicester City FC, il cui elicottero si è schiantato nel parcheggio dello stadio , è noto nella sua natia Thailandia per la sua grande ...

Sci - Soelden : gigante masChile cancellato ma la gara sarà recuperata : gara cancellata. Come l'anno scorso, il gigante maschile di apertura della stagione, a Soelden, non si disputerà. La decisione è arrivata poco prima delle 8. Nella notte sulla pista del Rettenbach ...

Giudici - monarChici e generali. Ecco tutti gli uomini di Bolsonaro : Piuttosto, è ancora legato al modello di destra autoritaria in politica ma liberista in economia di cui fu proprio il sud America un laboratorio mondiale attraverso il regime di Pinochet in Cile. ...

Quanto ci manca quel vecChio Parlamento dov'era vietato bere il cappuccino : C'era una volta il romanzo parlamentare, esile creatura letteraria che attraversò i primi decenni del Regno d'Italia fino alle soglie dell'età giolittiana. Molti anni fa Carlo Madrignani ne compilò un'...

Joseph Zen : 'in Cina può sparire la vera Chiesa' : ... davvero? Poco dopo l'annuncio dell'accordo, due vescovi cinesi della chiesa ufficiale sono stati inviati in Vaticano per il sinodo, un incontro regolare di vescovi di tutto il mondo. Chi li ha ...

Quanto ci manca quel vecChio Parlamento dov’era vietato bere il cappuccino : C’era una volta il romanzo parlamentare, esile creatura letteraria che attraversò i primi decenni del Regno d’Italia fino alle soglie dell’età giolittiana. Molti anni fa Carlo Madrignani ne compilò un’antologia, “Rosso e nero a Montecitorio”, fitta di titoli e nomi che ormai non ci dicono nulla – “C

VANNI ODDERA/ E la mototerapia per disabili : la figlia Alma di poChi mesi a bordo di una moto (La prima volta) : VANNI ODDERA ha fatto della mototerapia la sua missione di vita. Una scelta a favore del sostegno dei bambini disabili. Oggi sarà ospite a La prima volta(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 06:20:00 GMT)

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Tria si sChiera con Draghi "contro" Luigi Di Maio (28 ottobre 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Tria si schiera con Draghi. Strage in America, almeno 8 i morti. Si apre il fronte interno nel M5S sulla Tap. oggi Napoli-Roma. (28 ottobre 2018).(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 05:20:00 GMT)

ParrucChiera suicida a soli 32 anni : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Parrucchiera suicida a soli 32 ...