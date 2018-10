L'Amazzonia e il paradosso brasiliano. Che Bolsonaro risChia di incendiare : Il Brasile, pur avendo il più grande polmone verde al mondo, produce gas-serra in quantità. E per L'Amazzonia il futuro appare sempre più nero

Voto Brasile - Jair Bolsonaro favorito alla presidenza. Lo sfidante Haddad spera ancora : “Con lui si risChia il fascismo” : Lui è certo di vincere e al primo turno ha portato a casa il 46% dei voti. È un ex militare, nostalgico della dittatura. Lo accusano di essere fascista e machista e di ultradestra, ma al ballottaggio è lui il superfavorito. È Jair Bolsonaro, leader del partito Sociale-liberale, che domani sfiderà per la presidenza del Brasile Fernando Haddad, l’erede politico di Lula da Silva, dichiarato ineleggibile a causa della condanna per corruzione in ...

Giudici - monarChici e generali. Ecco tutti gli uomini di Bolsonaro : Piuttosto, è ancora legato al modello di destra autoritaria in politica ma liberista in economia di cui fu proprio il sud America un laboratorio mondiale attraverso il regime di Pinochet in Cile. ...

Chi è Bolsonaro e perché potrebbe diventare il più controverso presidente del Brasile : Domenica il Brasile si ferma per il turno di ballottaggio delle elezioni presidenziali. L'esponente di estrema destra Jair...

Brasile : stampa - Bolsonaro Chiede a tecnici economici di Temer di entrare in prossimo governo : Lo staff di Bolsonaro avrebbe provato ad avvicinare anche il capo di gabinetto speciale del ministro, Marcos Mendes, e l'attuale Segretario di politica economica, Fabio Kanczuk. Quest'ultimo sarebbe ...

Sir : principali notizie dall'Italia e dal mondo. Catanese - nubifragio nella notte. Matera senz'acqua e scuole Chiuse. Brasile - Bolsonaro in ... : Cronaca: Padova, giro di mazzette tra personale ospedaliero e imprese funebri. 42 rinvii a giudizio Giro di presunte mazzette che sarebbero state pagate da alcuni impresari delle onoranze funebri ...

Ronaldinho si sChiera dalla parte di Bolsonaro : il Barcellona lo punisce : ...insieme 207 presenze condite da 94 reti in tutte le competizioni e anche dopo il suo addio è rimasto legato ai blaugrana che gli hanno affidato il ruolo di ambasciatore del club catalano nel mondo. L'...

Jair Bolsonaro benedetto dalle Chiese evangeliche brasiliane : Le chiese evangeliche hanno avuto un ruolo chiave nella campagna elettorale del candidato di estrema destra. Sono espressione del moderno “cristofascismo”. Leggi

InChiesta su guru economia di Bolsonaro : ANSA, - SAN PAOLO, 10 OTT - La Procura Federale ha aperto un'indagine su Paulo Guedes - il guru economico di Jair Bolsonaro, il candidato presidente dell'estrema destra brasiliana - sospettato di aver ...

Bolsonaro fa volare la Borsa E Dilma ora risChia la galera : E ancora, l'uomo forte di Temer in Senato, quel Romero Jucá coinvolto fino al collo nella Lava Jato, la Mani pulite brasiliana che ha sconvolto il mondo politico e imprenditoriale del Paese negli ...

Brasile - Chi è Bolsonaro - favorito alla presidenza. Disse : “Meglio un figlio morto che gay” : Il candidato di estrema destra, grande favorito al ballottaggio che si svolgerà tra 20 giorni, ha ottenuto il sostegno di Matteo Salvini che stamattina si è congratulato con lui. Bolsonaro, però, è un nostalgico della dittatura militare, omofobo, razzista e violento.Continua a leggere

Elezioni in Brasile - l'estremista di destra Bolsonaro largamente in vantaggio al primo turno Il nostalgico della dittatura; Chi è : L'ha dominata come nelle previsioni Bolsonaro, con una vaga piattaforma di liberismo nell'economia e mano dura contro la criminalità e le minoranze. Contro la sinistra «ladra», il populismo e la ...

Elezioni Brasile - Chi è Jair Bolsonaro e perché fa paura : Conclude il piano economico un taglio ai costi della politica che porterebbe i ministeri da 29 a 15. Il Brasile è stato colpito negli ultimi anni da una delle peggiori crisi economiche della sua ...

Brasile - Bolsonaro grave dopo accoltellamento : il video choc/ Chi è il candidato alle presidenziali : Jair Bolsonaro, ferito a coltellate il candidato alle presidenziali del Brasile. Il video choc dell’aggressione avvenuta nello stato di Minas Gerais(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 14:00:00 GMT)