Che cos' è l' influenza | e perché va presa sul serio?

Valigia pesante? Ecco cinque cose Che dovreste lasciare a casa : ... cosa cambia dall'1 novembre È decollato il volo più lungo del mondo da Singapore a New York Il ponte sul mare più lungo del mondo collega Macao alla Cina A Mont-Saint Michel arriva la marea del ...

Domenica in - Mara Venier si presenta in studio vestita così : 'Che coraggio' - cosa rischia : Mara Venier non è certo una donna che si fa fermare dalla scaramanzia, anzi a Domenica In la conduttrice ha deciso di indossare con grande disinvoltura una giacca viola. Tutti sanno però che quel ...

Irlanda - rimosso il divieto di blasfemia dalla Costituzione. L’Uaar : “Superiamo questo retaggio fascista anChe in Italia” : La blasfemia non è più proibita dalla Costituzione irlandese. Venerdì 26 ottobre la nazione è stata chiamata a un referendum per cancellare l’aggettivo “blasfeme” dall’articolo 40.6 (“La pubblicazione o l’espressione di opere o parole blasfeme, sediziose o indecenti, costituisce un reato punito dalla legge”). Il disegno di legge che prevede l’abolizione era già stato approvato dal Parlamento, ma è ...

Tendenze e costumi nascosti dall’Italia : tra linee telefoniChe e film : Il cinema prova a raccontare la realtà e a volte l’irreale sul piccolo schermo. Sono soprattutto gli usi e i

"Non c'è una carta e Che non ci sono penali. In un paese normale un ministro Che mente così palesemente si dimette" : "Il Movimento 5 Stelle aveva promesso di chiuderlo, addirittura in due settimane. Lo diceva Di Battista in comizi infuocati in Puglia. Ora che sono al governo non succede niente". Così l'ex ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda in un video pubblicato su Twitter parlando del gasdotto Tap."Di Maio giustifica il suo cambiamento di idea, la sua promessa non mantenuta, inventandosi una carta e delle penali. Non è la prima ...

Emissioni zero - 20 cose Che non sapete sulle elettriChe - FOTO GALLERY : Continua lo sviluppo della rete di ricarica per le vetture elettriche nella nostra penisola. La Ionity ha appena annunciato una nuova collaborazione con Eni, che fa seguito a un accordo analogo con Enel X (a sua volta impegnata nel progetto Eva+). Poche settimane fa, la stessa divisione di Enel dedicata alle soluzioni innovative ha peraltro annunciato le nuove unità di ricarica e confermato linvestimento di 300 milioni di euro per realizzare 14 ...

Costanza Caracciolo/ Bobo Vieri : "Assisterò al parto" - ma Che gaffe sul matrimonio (Verissimo) : Costanza Caracciolo sta per diventare mamma: a novembre nascerà la bambina che aspetta da Bobo Vieri. Dopo il lieto evento arriverà il momento delle nozze?(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 22:11:00 GMT)

Cacciato di casa perché gay : finisce in ospedale morso dai topi. Come è costretto a vivere oggi : Cacciato di casa perché omosessuale, costretto a vivere in condizioni disumane in un sottoscala, finisce in ospedale dopo essere stato morso dai topi. E’ la vicenda accaduta a Monte di Procida (Napoli) e denunciata dall’Arcigay, che si è messa in contatto con il sindaco del piccolo comune flegreo il quale ha assicurato il proprio intervento per trovare una sistemazione dignitosa all’uomo, di 40 anni. “Non siamo una ...

ANTONELLA CLERICI/ Video - Costanzo : "Lei è brava - è probabile Che vinca la scommessa"(Portobello) : ANTONELLA CLERICI conduce Portobello: nuova avventura per la donna che si lascia alle spalle La Prova del Cuoco ma non lo dimentica. Il sabato sera di Rai Uno è ancora una volta suo.(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 21:00:00 GMT)

SIAED - Presidente Sciamanna : "Siamo in grado di ridurre i costi di personale e tempi nelle banChe e assicurazioni" : L'accordo dell'italiana SIAED con l'irlandese CAPITA Life & Pensions International firmato poche settimane fa, permette all'azienda italiana, leader da oltre quarant'anni nel settore della ...

Il fratello lo caccia di casa perché è gay - costretto a vivere in un sottoscala tra topi e insetti : Alle offese, alle minacce, anche pesanti, è abituato. D'altra parte, in famiglia il suo orientamento sessuale non è stato accettato mai, racconta ad HuffPost. Ma che un fratello arrivasse a cacciarlo di casa perché è gay, forse non se lo sarebbe aspettato. Non che in passato fosse stato gentile, S. aveva anche denunciato le offese omofobe, ma non pensava arrivasse a tanto. Invece è successo e dal 2 ottobre, ...

IL "MIRACOLO" DELLE DONNE UGANDESI MALATE DI HIV/ Le "spaccapietre" Che hanno scosso il Sinodo : Il "miracolo" DELLE DONNE UGANDESI MALATE di Hiv: le "spaccapietre" che hanno scosso il Sinodo. Dall'emarginazione al sogno: tutto in nome del futuro dei propri figli.(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 17:06:00 GMT)

Jane Alexander fisico : perché è così magra? C’è un motivo : Jane Alexander è troppo magra: il fisico dell’attrice preoccupa al Gf Vip Da quando è cominciato il Grande Fratello Vip, il fisico troppo magro di Jane Alexander non è passato inosservato. E preoccupa sempre di più il pubblico a casa. L’attrice è molto amata come concorrente nel reality show, anche se non tutti hanno compreso […] L'articolo Jane Alexander fisico: perché è così magra? C’è un motivo proviene da Gossip e Tv.

Il filmato Che incastra Corona : "Così preparava la parte per il Gf" : Fabrizio Corona aveva preparato a tavolino l'incontro con Silvia Provvedi ? Certo, il suo discorso è sembrato a tutti molto deciso. Forse anche troppo. L'ormai ex dei paparazzi sembrava impegnato ad ...