Cecchi Paone non resiste e confessa : "Messo qui da Berlusconi" : Una chiamata dall'alto, anzi dal più alto in grado. Alessandro Cecchi Paone, l'uomo che in occasione della prima edizione del Grande Fratello condotto da Daria Bignardi si scagliò contro i reality ...

Elia Fongaro in lacrime : Alessandro Cecchi Paone affonda il colpo - “razzista” : Elia Fongaro in lacrime. Il GF Vip 3 si sta trasformando in un incubo per il modello più odiato della Casa: questa volta a sollevare lo scontro è Alessandro Cecchi Paone, che lo ha tacciato di essere razzista. Il tutto dovuto ad una frase che Elia Fongaro ha detto a Francesco Monte, che ha già avuto modo di esternare in modo fumantino il suo pensiero. Elia Fongaro: “Se è così me ne vado” Elia non regge più. Gli altri concorrenti lo ...

Alessandro Cecchi Paone : al GF Vip perché «me l’ha chiesto Pier Silvio Berlusconi» : Alessandro Cecchi Paone - Grande Fratello Vip 2018 I motivi che spingono i vip a partecipare ai reality sono molteplici. C’è chi spera nella grande occasione, chi in una seconda popolarità e chi lo fa, più semplicemente, per questioni economiche. E’ invece decisamente ‘curiosa’ la motivazione che ha convinto Alessandro Cecchi Paone ad entrare in corsa al Grande Fratello Vip 2018. Il conduttore e giornalista romano, ...

Gf Vip - Alessandro Cecchi Paone e l’insulto razzista sui meridionali : Alessandro Cecchi Paone è assoluto protagonista al Grande Fratello Vip. Non ha fatto mistero su chi sia il suo preferito al GF Vip 3. Subito dopo il suo ingresso nella Casa, l’opinionista ha svelato di aver avuto modo di guardare Fabio Basile di nascosto mentre si faceva il bagno. Trovato Basile nella vasca da bagno, ha preferito abbandonare le chiacchiere con le ragazze per andare ad ammirarlo in quasi tutta la sua nudità. Alessandro ...

Alessandro Cecchi Paone/ I giovani della casa apprezzano la sua cultura (Grande Fratello Vip) : Alessandro Cecchi Paone non perde occasione per punzecchiare concorrenti maschi e femmine al Grande Fratello Vip, ma la sua alta cultura è apprezzata da quasi tutti nella casa.(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 13:02:00 GMT)

Fabio Basile/ Video - il judoka ha attirato l'attenzione di Cecchi Paone (Grande Fratello Vip) : Nella casa del Grande Fratello Vip Fabio Basile ha attirato l'attenzione del nuovo arrivato Alessandro Cecchi Paone. L'atleta ha anche avuto modo di allenarsi.(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 12:34:00 GMT)

GF Vip : Maria Monsé emarginata dal gruppo. Cecchi Paone fa una gaffe : Maria Monsè non riesce ad ambientarsi al Grande Fratello Vip Durante la scorsa diretta del GF Vip, sono entrati nella casa più spiata d’Italia tre nuovi concorrenti. Ovviamente, stiamo parlando di: Maria Monsè, Alessandro Cecchi Paone ed Ela Weber. La showgirl, probabilmente, è stata notata dalla produzione del reality di Ilary Blasi per i suoi continui litigi con la Marchesa d’Aragona negli studi di Pomeriggio 5 e, infatti, non è ...