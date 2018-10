C’è posto per 30 | anticipazioni e diretta della puntata del 28 ottobre | arriva Giulio

L’Eredità - Flavio Insinna “rischia” il posto : ecco chi potrebbe sostituirlo. C’è già il nome : Un mese e qualche giorno per Flavio Insinna a L’Eredità eppure c’è già chi vorrebbe sostituirlo. Intanto, i concorrenti del programma di Raiuno continuano a fare gaffe su gaffe. Non c’è praticamente sera in cui conduttore e pubblico non restino di sasso di fronte a certi strafalcioni da far accapponare la pelle. Può capitare di avere un lapsus, specie quando si è di fronte a una telecamera (e a milioni di telespettatori) per la ...

Matteo Renzi presentatore? La Leopolda approva. E C’è chi azzarda : “Lo vedo bene al posto di Fazio” : Matteo Renzi presentatore da talk-show? Prova superata, almeno per la Leopolda e i suoi militanti fedelissimi. “Posso finalmente realizzare il sogno della mia vita: posso fare il conduttore televisivo. Sono felicissimo”, ha rivendicato Renzi di fronte ai suoi seguaci, nel corso della seconda giornata di lavori della Leopolda 9, nell’insolita veste di conduttore. A Renzi non sembra bastare il già noto documentario sulle bellezze di Firenze. Così ...

Cast e personaggi di C’era una volta 7 : la famiglia Reale lascia posto ai babbani? : Grande pomeriggio quello di oggi, 19 ottobre, su Rai4 dove debuttano Cast e personaggi di C'era una volta 7. Tutti i pomeriggi, intorno alle 17.00, andranno in onda due episodi della settima e ultima stagione della serie fantasy ABC per un totale di due settimane. Come vi abbiamo già anticipato ieri, e nelle scorse settimana, la serie non sarà più quella che abbiamo lasciato nel finale della sesta stagione e si capisce già da Cast e personaggi ...

Melaverde - Edoardo Raspelli tornerà : «Convalescenza forse un po’ esagerata». Al suo posto C’è Vincenzo Venuto : Edoardo Raspelli Che fine ha fatto Edoardo Raspelli a Melaverde? In molti se lo sono domandato dopo aver visto l’avvio della nuova stagione affidato a Vincenzo Venuto. Senza che al pubblico venisse data una specifica motivazione, il biologo milanese (già autore del programma) è infatti apparso alla guida della trasmissione domenicale di Canale5 accanto ad Ellen Hidding. E al posto dello storico conduttore. Possiamo però anticiparvi che ...

I ‘NUOVI’ SPANDAU BALLET/ Tony Hadley non C’è più : al suo posto Ross William Wild : Si riuniscono gli SPANDAU BALLET, storica band degli anni 80 senza il cantante storico Tony Hadley ma con un nuovo cantante. Fra pochi giorni saranno in tour in Italia(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 13:06:00 GMT)

Ascolti TV | Domenica 7 ottobre 2018. Domenica In torna in testa. Che Tempo Che Fa 15.5%-14% - bene Le Iene 12.1% - flop Victoria 7.3%. Parte basso C’è posto per 30 sul Nove (1.2%) : Mara Venier e Barbara D'Urso Nella serata di ieri, Domenica 7 ottobre 2018, su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato .000 spettatori pari al % di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 la seconda stagione di Victoria ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Italia1 Le Iene ha ...

Il prof che consegna le pizze a domicilio : «Ho vinto il concorso - ma non C’è posto» : Quindici anni di esperienza, una laurea e un concorso vinto. Non sono abbastanza per un professore di Napoli che, per un calcolo sbagliato delle cattedre disponibili, e una serie di ricorsi di docenti precari, si ritrova disoccupato

“Non C’è posto per me”. Al messaggio disperato lasciato sul muro risponde tutta la scuola : Un grido disperato di una persona che sta soffrendo: è apparso sul muro del liceo di Bassano del Grappa e ha suscitata una reazione di solidarietà da parte di tutti, dal preside agli alunni: "La scuola è la casa di tutti e il suo cuore sono le persone".Continua a leggere

Ciclismo - Memorial Pantani 2018 : ultima occasione per un posto nella rassegna iridata per Aru - Cataldo - Brambilla e Formolo. C’è anche Nibali! : Va in scena sabato 22 settembre il Memorial Pantani 2018, quindicesima edizione della corsa ciclistica dedicata al Pirata. Quella di domani si rivela essere una delle ultime occasioni per prepararsi al meglio in vista dei Mondiali di Ciclismo ad Innsbruck la prossima settimana, dato che gran parte del percorso, in particolare da Castrocaro Terme (località di partenza) fino al circuito di Montevecchio, è caratterizzato da continui saliscendi e ...

F1 - Eddie Jordan smaschera la Ferrari : “Leclerc al posto di Raikkonen? Secondo me C’è dietro qualcosa…” : L’ex pilota ha espresso il proprio punto di vista sulla scelta della Ferrari di sostituire Raikkonen con Leclerc La notizia ormai è acquisita, Charles Leclerc sarà il nuovo pilota della Ferrari a partire dalla prossima stagione. A fargli posto sarà Raikkonen, che trascorrerà i prossimi due anni alla guida dell’Alfa-Sauber, tornando dunque nel team che lo ha lanciato nel circus. LaPresse/Photo4 Una decisione alquanto strana ...

Hackerato il profilo Instagram di Thomas Berdych : al posto della sua foto C’è Spongebob… nudo! [GALLERY] : Qualcuno si è divertito ad hackerare il profilo Instagram di Thomas Berdych: al posto della sua foto personale è comparsa quella di Spongebob… nudo! Al giorno d’oggi, la nostra vita è praticamente contenuta sui nostri profili social. Capita dunque che se qualche ladro riesca a scoprire la password di un nostro account ed hackerarlo, si provino le stesse sensazioni di quando si subisce un furto nelle proprie case. Ovviamente è così anche ...

Avatar al posto dei docenti? C’è chi azzarda una data : entro il 2027 : Un Avatar che insegni a scuola al posto del docente umano? Non è fantascienza. E’ quello che sta accadendo in questo momento nella scuola primaria della Nuova Zelanda. Come riferisce il blog di Beppe Grillo, saranno i primi alunni del mondo a imparare da un Avatar digitale, un’intelligenza artificiale. Come si è arrivati a questo […] L'articolo Avatar al posto dei docenti? C’è chi azzarda una data: entro il 2027 proviene ...