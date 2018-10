Cdm sci : maltempo - salta gigante Soelden : La coppa del mondo ripartira' il 17 e 18 novembre prossimi da Levi, in Finlandia, oltre il Circolo polare artico, dove sono in programma uno slalom speciale donne ed uno uomini. Tutte le notizie di ...

Ddl Concretezza - il Cdm approva il testo “Impronte digitali o riconoscimento facciale contro l’assenteismo nella P.A.” : Il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva il ddl Concretezza, collegato alle legge di bilancio e proposto dal ministro per la Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno. Il provvedimento prevede una serie di interventi che vanno dall’istituzione di una task force denominata “Nucleo della Concretezza” al miglioramento della efficienza delle Pa centrali e locali, fino alla lotta all’assenteismo attraverso verifiche ...