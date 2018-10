Catania | la zia gli lascia in eredità un arsenale | sequestrate 38 pistole e 20 fucili

Pedopornografia - blitz polizia Catania : 11.13 Operazione della polizia Postale e del la Procura Distrettuale di Catania,contro la Pedopornografia on-line: 15 gli italiani denunciati, di cui uno tratto in arresto, e circa 200 stranieri segnalati alle autorità dei Paesi di appartenenza. L'operazione "Showcase" trae origine dal ritrovamento, su una piattaforma di un Paese estero, di un forum con pagine dedicate alla pornografia minorile che istigavano esplicitamente alla commissione di ...

Alluvione Catania - 7 anziani salvati in extremis : uno era bloccato sul letto che galleggiava al piano terra : Già dalle 21 di ieri sera, numerose telefonate sono giunte alla sala operativa della Questura di Catania, richiedendo aiuto per la pericolosa situazione venutasi a creare nei pressi dell’alveo del fiume Simeto, dove alcune abitazioni che ricadono lungo gli argini erano già state invase dalle acque e dal fango. A tal punto, alcuni equipaggi delle Volanti sono convenute sul posto, dov’erano già presenti i vigili del Fuoco che stavano già ...

Anziano si fa la tangenziale di Catania contromano di notte : Catania - Avrebbe potuto trasformarsi in tragedia la situazione alla quale agenti della polizia stradale di Catania hanno posto rimedio l'altra notte. A bordo della sua Fiat Punto bianca, sulla corsia ...

Catania : Amministrazione sporge denunzia per diffusione comunicato falso - domani scuole aperte : L’Amministrazione Comunale di Catania tramite l’assessore alla Protezione Civile Alessandro Porto ha depositato denunzia-querela contro ignoti, per un falso comunicato diffuso

Maltempo : crolla casa a Catania - anziana estratta viva da macerie : Un’anziana di 82 anni è stata estratta viva dalle macerie dopo il crollo del soffitto della sua abitazione in via Fossa della Creta 163, a Catania. Il cedimento si è verificato a causa del Maltempo stamattina, intorno alle 7, mentre la donna dormiva. E' stata trasferita al Pronto Soccorso del ‘Vittorio Emanuele’ di Catania per accertamenti. Nel crollo non sono coinvolte altre persone. ...

Catania - le cade il tetto mentre dorme : anziana estratta viva dalle macerie : Una 82enne è stata estratta viva dai vigili del fuoco dalla sua abitazione, nel rione Fossa della Creta di Catania, dopo il crollo del tetto della casa. La donna era a letto. Non ci sono altre persone ...

Maltempo Catania : crolla soffitto - anziana estratta viva dalle macerie : E’ crollato a Catania il soffitto di un’abitazione, in via Fossa della Creta: un’anziana è stata estratta viva dalle macerie, grazie al tempestivo intervento dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti, oltre gli uomini del 118, gli agenti di polizia e i vigili del fuoco. Il crollo si è verificato questa mattina, mentre l’82enne dormiva. Non sono coinvolte altre persone. La donna è stata trasferita al Pronto Soccorso del ...

Giustizia - Bonafede a Catania : 'Entro il 2019 apriremo 1000 tribunalini' : "Serve un processo che non sia finalizzato alla quantità dei temi, ma alla qualità del procedimento giudiziario. Il punto di partenza e' fare si' che ci sia un buon andamento del sistema Giustizia ...

Licenziamenti al Bellini di Catania : Licenziamenti al Bellini di Catania. Dopo tre giorni di presidio in via Etnea la Fsi-Usae ha comunicato ai lavoratori di un incontro in Prefettura.

Ripescaggi Serie B - il Catania fa ricorso dopo l’esclusione per decisione del Collegio di Garanzia : Il Catania Calcio ha presentato ricorso al TFN dopo la decisione odierna del Collegio di Garanzia dello Sport Il Collegio di Garanzia dello Sport, oggi, ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti dalle società Ternana e Pro Vercelli per l’annullamento delle delibere del Commissario Straordinario FIGC del 13 agosto 2018, pubblicate con C.U. n. 47, n. 48 e n. 49, e del C.U. n. 10 della LNPB, con cui è stato pubblicato il calendario ...

Catania - rapinarono e malmenarono un commissario di polizia. Fermato un diciottenne : E’ stato Fermato il secondo autore della rapina a Catania compiuta la notte del 30 agosto nell’abitazione di un commissario di Polizia, che venne anche ferito con un coltello in diverse parti del corpo in seguito ad una colluttazione. Il Fermato è Bakary Samateh, gambiano 18enne che, insieme al coetaneo ghanese Gibren Mohammed, è accusato oltre che di rapina anche di lesioni personali. Il provvedimento è stato emesso a seguito ...

Catania - ladri in casa di un commissario di polizia : l’agente ferito con una lametta : Due uomini hanno ferito con colpi di arma da taglio il commissario della polizia di Stato di Catania Nuccio Garozzo durante un tentativo di rapina. Uno dei ladri, un ragazzo di origine gambiana di 18 anni con permesso di soggiorno per motivi umanitari, ha tentato la fuga lanciandosi dalla finestra ed è rimasto ferito gravemente.Continua a leggere

Catania. Hashish nella Croce Gialla : arrestati Salvatore Ieraci e Mariagrazia Ambrogio : I Finanzieri di Catania ha arrestato due corrieri della droga. Un uomo e una donna trasportavano dieci chili di Hashish

Diciotti - tensione a Catania : scontri tra attivisti e polizia : Alcuni momenti di tensione al Porto di Catania durante la manifestazione 'pro migranti'. Alcuni dei manifestanti hanno cercato di forzare l'accesso al Molo dove è ormeggiata la nave Diciotti, entrando ...