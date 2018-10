Carambola di auto sull' autostrada A4 | muore una donna | un' altra è grave

Bari - doppio incidente sulla statale 16 : Carambola fra auto e bus. Traffico paralizzato in direzione nord : Traffico in tilt sulla statale 16. Poco dopo l'ora di pranzo, infatti, ben due incidenti, entrambi in direzione nord, stanno mettendo a dura prova la pazienza degli automobilisti baresi. Il primo, il ...

Russia - Carambola tra un Suv e una BMW - coinvolte 5 automobili e diverse persone : L’incidente, avvenuta nella città di Rostov-on-Don, è stato provocato dall’autista della Bmw che non si sarebbe fermato al semaforo rosso. Il Suv colpito ha finito per capovolgersi più volte, urtando macchine e cartelli stradali.Continua a leggere

Roma - Carambola tra auto : suv schiaccia una citycar. Due feriti : Una carambola mai vista. Che ha coinvolto tre macchine trasformando la strada in un groviglio di lamiere. Una scena raccappricciante a cui hanno assistito molti passanti spaventati. E' accaduto ...

Roma - Carambola tra auto : suv schiaccia una citycar. Due feriti : Una carambola mai vista. Che ha coinvolto tre macchine trasformando la strada in un groviglio di lamiere. Una scena raccappricciante a cui hanno assistito molti passanti spaventati. E' accaduto...

Maxi tamponamento in galleria al Brennero : Carambola tra 4 auto - coinvolte 14 persone - anche bimbi : Ci sono una decina di feriti, tutti fortunatamente in modo non grave. Sono intervenute diverse ambulanze e mezzi dei vigili del fuoco.Continua a leggere

Carambola fra tir - auto e ambulanza : chiusa la Romea a Rovigo. Code e disagi Foto : Brutto incidente questa mattina intorno alle 8.30 sulla Romea, all'altezza di Porto Viro, vicino a Rovigo. Nello scontro - del quale è ancora da chiarire la dinamica - sono rimasti coinvolti due ...

Carambola nel Napoletano - auto si ribalta e traffico in tilt : Un incredibile incidente quello che si è verificato questa mattina in via Cuma Licola nel comune flegreo di Pozzuoli. Forse a causa del fondo stradale sconnesso, un uomo ha perso il controllo della ...