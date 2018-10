Cane poliziotto nemico numero uno La camorra mette una taglia su di lui

Cane poliziotto da adottare : Cane poliziotto da adottare – Grazie a film e telefilm, ma anche grazie a scene di vita quotidiana, c’è curiosità attorno alla figura del Cane poliziotto e le ragioni sono molte. Ci si chiede come viene addestrato e che doti ha, che razze sono le più adatte e in che misura si tratta di talento o di istinto. A me personalmente colpisce anche molto, quando ne vedo in azione, il rapporto che lega un Cane poliziotto al proprio padrone e ...