Calcio | tragedia a per il Leicester | dopo la partita cade e va in fiamme elicottero con a

Tragedia sfiorata - pullman si ribalta sul cavalcavia : paura per una squadra di Calcio [NOMI e DETTAGLI] : Le ultime ore sono state di apprensione, si è rischiata una Tragedia che avrebbe sconvolto il mondo del calcio. Il pullman che accompagnava i calciatori dell’Hermes Casagiove ha rischiato di finire sui binari del treno. L’episodio è avvenuto presso la stazione di Ponte, in provincia di Benevento, l’automezzo ha sfondato le recinzione ed è rimasto in bilico sul muretto, da valutare il motivo dell’incidente, una ...

Tragedia per il Calcio svedese - morto per arresto cardiaco colui che stregò Zlatan Ibrahimovic : Un arresto cardiaco fulminante ha stroncato a 32 anni Labinot Harbuzi, giocatore elogiato pubblicamente nel 2009 da Zlatan Ibrahimovic Un fulmine a ciel sereno, una notizia che sconquassa il calcio svedese. Labinot Harbuzi è morto all’età di 32 anni, stroncata da un arresto cardiaco fulminante che non gli ha lasciato scampo. ph. Twitter Malmoe Come riportato dal Sun, l’ex stella del Malmoe FF e del Feyenoord è stato ritrovato ...

Calcio - Roberto Mancini : “Formazione? Un tridente ci sarà di sicuro. Provo tanta commozione per la tragedia del Ponte Morandi” : L’Italia si sta preparando per l’amichevole contro l’Ucraina in programma domani mercoledì 10 ottobre a Genova (ore 20.45) che precede poi la trasferta in Polonia per la terza giornata della Nations League. Alla vigilia della sfida contro gli ucraini a Genova, tiene banco la questione modulo viste le problematiche relative agli attaccanti, con l’infortunio di Zaza e l’arrivo di Lasagna. “Un tridente ci sarà ...