Calcio | Serie A 2018-2019 | Napoli-Roma 1-1 Mertens risponde ad El Shaarawy | Juventus di

PAGELLE / Napoli Roma (1-1) : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 10^ giornata) : Le PAGELLE di Napoli Roma (1-1): Fantacalcio, i voti a tutti i protagonisti della sfida dello stadio San Paolo. Finisce con un pareggio: alla rete di El Shaarawy risponde Mertens(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 23:13:00 GMT)

Pagelle/ Napoli Roma : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 10^ giornata - primo tempo) : Le Pagelle di Napoli Roma: Fantacalcio, i voti a tutti i protagonisti della sfida dello stadio San Paolo, che si è giocata nella decima giornata del campionato di Serie A 2018-2019(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 21:38:00 GMT)

Calcio - Serie A 2018-2019 : Milan-Sampdoria 3-2. Gol ed emozioni a San Siro - decide Suso nella ripresa : Il Milan rimonta e supera in una pazza partita la Sampdoria nel posticipo della decima giornata della Serie A di Calcio: decisivo il gol di Suso nella ripresa, che fissa lo score sul 3-2 finale. nella prima frazione vantaggio rossonero con Cutrone, rimonta blucerchiata con Saponara e Quagliarella ed infine momentaneo pari di Higuain. Nel primo tempo al 17′ Cutrone porta in vantaggio i padroni di casa sfruttando alla perfezione un cross al ...

PAGELLE/ Milan Sampdoria (3-2) : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 10^ giornata) : Le PAGELLE di Milan Sampdoria: Fantacalcio, i voti a tutti i protagonisti della sfida che si è giocata a San Siro, valida per la decima giornata del campionato di Serie A 2018-2019(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 20:22:00 GMT)

LIVE Napoli-Roma - DIRETTA Serie A Calcio : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Napoli-Roma, big match della 10a giornata del campionato di Serie A 2018-2019. La sfida del San Paolo è importante per entrambe le squadre, reduci da una settimana di Champions League incoraggiante, dove il Napoli ha sfiorato l’impresa in casa del PSG e la Roma ha superato all’Olimpico il CSKA Mosca con un secco 3-0. La formazione di Carlo Ancelotti, seconda in classifica a 21 punti, dovrà ...

Pagelle/ Milan Sampdoria : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 10^ giornata - primo tempo) : Le Pagelle di Milan Sampdoria: Fantacalcio, i voti a tutti i protagonisti della sfida che si è giocata a San Siro, valida per la decima giornata del campionato di Serie A 2018-2019(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 19:01:00 GMT)

Calcio - Serie A 2018-2019 : vittorie per Cagliari e Frosinone. Sassuolo-Bologna e Genoa-Udinese finiscono 2-2 : Tanti gol nelle prime sfide domenicali della decima giornata della Serie A di Calcio. Nel lunch match pareggio per 2-2 tra Sassuolo e Bologna. La squadra di Inzaghi è passata per due volte in vantaggio, prima con Palacio dopo appena due minuti e poi con Mbaye al 56’, ma i neroverdi hanno saputo reagire alla grande con la rete di Marlon al 17’ e poi il rigore trasformato da Boateng all’85’. Un punto che sta stretto però ad entrambe le squadre, ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : Hellas Verona-Milan 0-1 - decide una rete di Valentina Giacinti : Va in archivio il quinto turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019. Il posticipo domenicale tra l’Hellas Verona e il Milan, capoclassifica, ha premiato la formazione allenata da Carolina Morace che si è imposta 1-0 allo stadio “Olivieri” grazie ad una rete del capocannoniere di questo torneo nazionale Valentina Giacinti. Per la punta della Nazionale italiana si tratta della settima marcatura in queste prime ...

Calcio - Serie D - 7iornata. Sanremese nella tana dello Stresa per continuare a sognare - ore 14.30 - : Probabile formazione Sanremese: Manis; Fiore, Videtta, Giubilato, Anzaghi; Rotulo, Taddei, Spinosa; Molino, Fall, Scalzi Potrete seguire il match tra Stresa e Sanremese nella web cronaca live su ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Torino-Fiorentina 1-1 - Benassi subito in gol - di Lafont la sfortunata autorete del pari : Nessun vincitore e nessun vinto allo Stadio Grande Torino, dove la formazione granata e la Fiorentina si dividono equamente il punto tramite un 1-1 concretizzato tutto nel primo quarto d’ora della gara. Il pareggio non crea troppi malumori a nessuna delle due squadre, che salgono rispettivamente a quota 15 e 14 punti nella classifica della Serie A 2018-2019. Pronti via, e la Fiorentina trova il gol dopo due minuti, grazie a Benassi che ...

PAGELLE / Empoli Juventus (1-2) : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A) : PAGELLE Empoli Juventus: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A valida per la 10^ giornata. I protagonisti, migliori e peggiori: tutti i giudizi (27 ottobre)(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 20:51:00 GMT)

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : la Fiorentina supera il Sassuolo - Juventus fermata dall’Atalanta Mozzanica - primo successo storico della Roma : La quinta giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019 è andata quasi completamente in archivio. In attesa che si disputi il posticipo della domenica (ore 12.30) tra Verona e Milan, andiamo a raccontarvi quello che è accaduto in questo sabato calcistico in rosa. Partiamo dal ko del Sassuolo capoclassifica. Le neroverdi sono state sconfitte 2-0, tra le mura amiche, dalla Fiorentina di Antonio Cincotta, che tra qualche giorno ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Empoli-Juventus 1-2. Cristiano Ronaldo guida la rimonta bianconera con una doppietta : Cristiano Ronaldo prende per mano la Juventus nei momenti di difficoltà e la guida al successo. Si potrebbe riassumere così l’anticipo di Serie A tra Empoli e Juventus, andato in scena oggi pomeriggio in Toscana, dove i bianconeri hanno legittimato la leadership nella classifica della Serie A di Calcio vincendo in rimonta per 1-2 grazie ad una doppietta del lusitano nella ripresa, che ha ribaltato il momentaneo vantaggio di Caputo, ...