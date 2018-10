Calcio : posticipo - Milan-Sampdoria 3-2 : 19.55 Il Milan torna al successo nel delicato match del Meazza con la Sampdoria: 3-2. Gattuso schiera un inedito 4-4-2 con Cutrone a far coppia d'attacco con Higuain. Ed è proprio il 20enne attaccante a sbloccare la gara al 17' di testa su cross di Suso. Ma dura poco: al 21' l'ex Saponara fulmina di destro Donnarumma su assist di Quagliarella. E al 31' Saponara restituisce il favore al compagno per l'1-2. Il Milan trova il pari su combinazione ...

Calcio - Serie C girone A : in campo Carrarese e Juventus Under 23 - gli aggiornamenti in tempo reale del posticipo della seconda giornata : Per rimanere aggiornato settimanalmente sui risultati, clicca mi piace sulla Pagina Facebook: http://www.facebook.com/sv.sport