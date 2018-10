Cagliari-Chievo | le formazioni ufficiali

Serie A Cagliari-Chievo e Genoa-Udinese - probabili formazioni e diretta alle 15. Dove vederle in tv : TV : Sky Sport Serie A e Sky Sport 252. SEGUI Genoa-Udinese IN diretta GENOA , 3-5-2,: Radu; Birashi, Gunter, Criscito; Pedro Pereira, Romulo, Sandro, Bessa, Lazovic; Piatek, Kouame. All.: Juric. ...

Chievo Verona - Ventura : “contro il Cagliari buone sensazioni” : Dopo la pesantissima sconfitta contro l’Atalanta ora al Chievo di Ventura tocca il Cagliari dell’ex tecnico gialloblu Rolando Maran. Un momento delicato in casa Chievo non solo per i risultati, ma anche per la fila interminabile di assenti: Cacciatore, Tomovic, Pucciarelli, Barba e qualche problema anche per capitan Pellissier. Obi e Giaccherini, invece, saranno convocati. “La settimana è andata bene, ho buone sensazioni ...

Cagliari Chievo/ Streaming video e diretta tv : probabili formazioni - quote - orario e risultato live : diretta Cagliari Chievo, info Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della delicata sfida valida per la decima giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 05:11:00 GMT)

Serie A Chievo - Ventura : «Cagliari? Ho sensazioni positive» : VERONA - Dopo la pesantissima sconfitta contro l' Atalanta ora al Chievo di Ventura tocca il Cagliari dell'ex tecnico gialloblu Rolando Maran . Un momento delicato in casa Chievo non solo per i ...

Cagliari-Chievo streaming : ecco dove vedere la diretta della partita : Cagliari-Chievo streaming – In campo il campionato di Serie A, una stagione che si preannuncia scoppiettante e che ha già regalato emozioni e colpi di scena. In campo Cagliari-Chievo, le due squadre si candidano ad essere grandi protagoniste della stagione, l’obiettivo è quello di raggiungere il miglior risultato possibile. Nel match di Serie A si affronteranno Cagliari-Chievo in una gara molto importante. La partita sarà trasmessa in ...

Atalanta-Cagliari 0-1 - Chievo-Empoli 0-0 - Sassuolo-Genoa 5-3 - Torino Spal 0-0 La Diretta : Queste le altre gare della terza giornata in programma alla 20.30 Atalanta-Cagliari: La Diretta Chievo-Empoli: La Diretta Sassuolo-Genoa: La Diretta Torino-Spal: La Diretta