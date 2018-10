Brasile | trionfa l' ultradestra | Bolsonaro eletto presidente con il 55% dei voti

Coppa del Brasile - il Cruzeiro trionfa per il secondo anno consecutivo : battuto il Corinthians : secondo successo consecutivo per il Cruzeiro in Coppa di Brasile, battuto il Corinthians anche nella gara di ritorno Il Cruzeiro si conferma per il secondo anno consecutivo in Coppa del Brasile battendo nel ritorno della finalissima 2-1 il Corinthians, successo che segue all’1-0 conseguito nella gara di andata a Belo Horizonte. A decidere la sfida disputata a San Paolo il gol di Robinho Signorini al 28′, i padroni di casa ...

L'estrema destra di Bolsonaro trionfa in Brasile : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Bolsonaro (estrema destra) trionfa al primo turno delle presidenziali in Brasile : ora ballottaggio : Il candidato di destra è arrivato al 46% e andrà al ballottaggio con Fernando Haddad del Partito dei lavoratori, che ha...

Elezioni Brasile - Jair Bolsonaro vince con il 46% dei voti. L’autoritarismo trionfa sui resti dei partiti tradizionali : L’uragano Jair Bolsonaro alla fine ha travolto il Brasile, superando le aspettative della vigilia. Il candidato di estrema destra brasiliano ha sfiorato il passaggio al primo turno raggiungendo il 46,03% dei voti, e mettendo una seria ipoteca sull’elezione al secondo turno che si disputerà il prossimo 28 ottobre. Lo sfidante sarà Fernando Haddad del Partito dei lavoratori che ha raccolto al 29,28% dei consensi. E sarà la sfida tra due visioni ...

Elezioni in Brasile - al primo turno trionfa Jair Bolsonaro - candidato di estrema destra : Jair Bolsonaro, candidato della destra conservatrice ed ex militare, ha staccato di oltre 20 punti percentuali Fernando Haddad, esponente progressista sostenuto anche dall'ex presidente Lula. Tra 20 il ballottaggio.Continua a leggere

Anche il Brasile va a destra : Bolsonaro trionfa e stacca Haddad di 20 punti : San Paolo - Jair Bolsonaro ha trionfato nel primo turno delle elezioni presidenziali in Brasile, sfiorando il 50% dei voti e staccando Fernando Haddad per quasi 20 punti: affronterà il ballottaggio ...